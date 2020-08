Demonstranti v Bejrútu vzali po výbuchu útokem vládní budovy

Bejrút Demonstranti v libanonském hlavním městě Bejrútu v sobotu vzali útokem budovy ministerstev a poškodili kanceláře Sdružení libanonských bank. Na bejrútském náměstí Mučedníků se podle agentury Reuters shromáždil dav čítající asi 10 000 lidí.

Policie proti nespokojencům použila slzný plyn. Podle sdělení mluvčího policie přišel o život jeden strážník. Libanonský Červený kříž uvedl, že 55 lidí skončilo v nemocnici. Premiér Hasan Dijáb oznámil, že jedinou cestou z nynější krize je vyhlásit předčasné volby. Libanonci v metropoli demonstrují po úterním ničivém výbuchu v tamním přístavu.



Čeští záchranáři v sobotu přerušili v Bejrútu vyhledávací a záchranné práce. Učinili tak poté, co libanonská armáda vyzvala vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v oblasti veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny, a to ještě před propuknutím odpoledních protestů. Všichni členové českého týmu jsou podle mluvčího hasičů Martina Kavky v pořádku.

Neštěstí v přístavu si vyžádalo životy nejméně 158 lidí a dalších 6000 bylo zraněno. Kolem 300 000 lidí přišlo o domov. Mnozí Libanonci tvrdí, že výbuch a jeho okolnosti odrážejí neschopnost a rozsáhlou korupci vládnoucích elit.

O život v sobotu přišel policista poté, co spadl do výtahové šachty, když utíkal před demonstranty, uvedl podle Reuters jeho kolega. Libanonský Červený kříž oznámil, že v místě protestů ošetřil 117 lidí a dalších 55 skončilo v nemocnici.

Desítky demonstrantů pronikly do budovy ministerstva zahraničí, kde zapálili portrét prezidenta Michela Aúna. „Zůstaneme tu. Vyzýváme všechny Libanonce, aby okupovali ministerstva,“ řekl jeden demonstrant do megafonu. Mezi demonstranty byli i veteráni. Jedna žena sdělila britskému kanálu BBC, že proniknout do ministerstva bylo snadné, jelikož bylo poškozeno při výbuchu.

Na náměstí Mučedníků někteří z tisíců demonstrantů házeli kameny. Policie použila slzný plyn proti skupině, která se pokusila překonat zátarasy v ulici vedoucí k budově parlamentu. Policie také patrně použila gumové projektily a Reuters sdělila, že někdo na místě střílel ostré náboje. Podle televizních záběrů demonstranti vzali útokem také ministerstva energetiky a ekonomiky.

Na protest dohlíželi i vojáci se samopaly. Vláda totiž po výbuchu vyhlásila v hlavním městě dvoutýdenní výjimečný stav.

Demonstranti tvrdí, že politici by měli být potrestáni za nedbalost, která podle nich byla příčinou mohutného výbuchu, a vyzvali vládu k demisi. Dosud se uvádělo, že výbuch byl pravděpodobně následek požáru, jenž vznikl v blízkosti skladu s 2750 tunami dusičnanu amonného, který tam byl neprofesionálně uskladněn šest let od zabavení z lodi ruského podnikatele. Prezident Aún v pátek řekl, že se musí zjistit, zda šlo o nehodu, nebo zda výbuch nemohl způsobit vnější zásah. Odmítl ovšem výzvy k mezinárodnímu vyšetřování.

Současné protesty jsou největší od loňského října, kdy tisíce lidí vyšly do ulic na protest proti korupci a špatné ekonomické situaci a přiměly tehdejšího premiéra Saada Harírího k rezignovat.

Současný premiér Hasan Dijáb v sobotu večer oznámil, že požádá o uspořádání předčasných parlamentních voleb. „Z této krize se bez předčasných parlamentních voleb nemůžeme dostat,“ uvedl. Vláda by se otázkou měla podle BBC zabývat v pondělí.