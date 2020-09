Demonstranti v Jihoafrické republice poničili kvůli rasistické reklamě několik lékáren

Pretoria Demonstranti v pondělí poničili několik lékáren v Jihoafrické republice a další donutili zavřít kvůli reklamě, kterou považují za rasistickou. Podle britského listu The Guardian v reklamě umístěné na webu řetězce Clicks byly vyobrazeny africké černé vlasy s popiskem „suché a poničené“, zatímco o světlých vlasech se hovořilo jako o „hebkých a rovných“.

Společnost Clicks se za reklamu, která vyvolala kritiku na sociálních sítích, omluvila a stáhla ji. Protestující, v jejichž čele byli lidé z politické strany Bojovníci za ekonomickou svobodu (EFF), v pondělí požadovali, aby prodejny řetězce byly zavřené alespoň týden. Někteří před obchody zpívali písně spojené s dlouholetým bojem za svržení režimu apartheidu.



„Běloši nás urážejí, pak se za to omlouvají a myslí si, že to stačí. Už nebudeme přijímat omluvy, které nevedou ke spravedlnosti,“ prohlásil před jedním ze zavřených obchodů řetězce Clicks čelný představitel EFF Julius Malema. „Kdo nese následky za to, že černoši jsou zobrazováni jako oškliví?“ tázal se.

Rasové předsudky představují v Jihoafrické republice i po více než 25 letech od pádu režimu apartheidu stále problém, poznamenal The Guardian. Bohatství je podle listu v zemi nerovnoměrně rozděleno a ani různé snahy vlády nedokázaly zajistit rovné příležitosti napříč různými sociálními skupinami.