Demonstranti vnikli do hongkongského parlamentu. Policie je rozehnala slzným plynem

Hongkong Několik týdnů trvající protest obyvatel Hongkongu proti kontroverznímu zákonu umožňujícímu vydávání podezřelých k trestnímu stíhání i do pevninské Číny opět vygradoval, když si demonstranti probili cestu do budovy místního parlamentu. Fotografie zveřejněné na sociálních sítích ukazují, že krátce po 21:00 místního času jich byly uvnitř stovky, přičemž se dostali i do zasedacího sálu. Poničili zde obrazy a na zdi sprejovali slogany, policie podle všeho ve snaze vyhnout se střetům vyklidila pozice.

První bariéry v sídle zákonodárného sboru demonstranti za pomoci nákupního vozíku, tyčí a kusů lešení prorazili už vpodvečer, skutečně ale dovnitř pronikli až po setmění. Skupince tvořené převážně studenty se po opakovaných pokusech podařilo prolomit dveře z tvrzeného skla. Policisté se jim v tom předtím pokoušeli zabránit i za použití pepřového spreje, nakonec ale prvotní konfrontaci vzdali.

Do budovy parlamentu kolem 21:00 místního času proudily stovky demonstrantů poté, co se skupinka vyzbrojená kovovými předměty probila dovnitř skrze tvrzené sklo. Policie jim v tom podle svědků nebránila a objevily se i spekulace, že tak učinila schválně, aby veřejnost viděla destruktivní chování demonstrantů.

Protestující rozbíjejí okna u budovy hongkongského parlamentu.

Hongkongská policie po půlnoci místního času (18:00 SELČ) poměrně rychle i za použití slzného plynu vyhnala z místního parlamentu většinu demonstrantů, kteří předtím areál několik hodin okupovali. Uvádí to agentura Reuters i AFP. V areálu zasahovaly stovky těžkooděnců poté, co policie nezabránila demonstrantům v násilném vniknutí do sídla zákonodárného sboru.

Policisté použili proti demonstrantům pepřový sprej, zatímco protestující použili vozík k tomu, aby se dostali do budovy hongkongského parlamentu.

„Prostranství před LegCo (zkratka pro hongkongský zákonodárný sbor) zaplnil kouř, lidé křičí a utíkají pryč,“ popsala situaci po příchodu policie zpravodajka deníku The Guardian. Někteří účastníci protestu podle ní na policisty házeli předměty, zatímco strážci zákona překonávali barikády postavené v průběhu dne.

List South China Morning Post informoval, že v rámci dnešních protestů muselo být ošetřováno 54 lidí, 11 z nich v lékařské péči zůstalo, přičemž jeden muž a dvě ženy byly večer ve vážném stavu.

Protestující ničili vše, co jim přišlo pod ruce

Demonstranti podle všeho prostorami parlamentu proudili bez jakýchkoli zábran. Ničili portréty politiků a na zdi sprejovali vzkazy o chystaném zákonu o extradicích. Ušetřen nebyl ani emblém hongkongské zvláštní administrativní oblasti v hlavním zasedacím sále.

Hongkongská vláda v prohlášení nařídila protestujícím, aby objekt okamžitě opustili, neupřesnila však, jak bude postupovat, pokud výzvu neuposlechnou. To udělala až policie, která prohlásila, že se nebude bát použít sílu k vyklizení budovy. Podle agentury Reuters vláda oznámila zrušení úterního programu parlamentního jednání.

Vláda si v pondělí za přísných bezpečnostních opatření připomněla 22. výročí přechodu města pod čínskou správu. Při této příležitosti se desetitisíce dalších lidí vydaly na protestní pochod městem. V souvislosti s protestem před budovou parlamentu, kde měl pochod původně končit, změnili organizátoři jeho cíl a ukončili pochod v nedalekém parku.

Oficiální ceremoniál se letos netradičně uskutečnil v rozsáhlém konferenčním centru a nikoli venku, což hongkongská vláda zdůvodnila nepříznivým počasím; v Hongkongu brzy ráno slabě pršelo, během odpoledne však teploty ve městě překročily 30 stupňů.

Průnik demonstrantů do hongkongského parlamentu.

Akce se zúčastnili zástupci Hongkongu, pevninské Číny a další pozvaní hosté. Reuters napsal, že viditelně unavenou správkyni Hongkongu Carrie Lamovou na ceremoniál doprovodil manžel. Lamová se na veřejnosti objevila poprvé po téměř dvou týdnech. Správkyně Hongkongu ve své řeči uvedla, že vláda potřebuje změnit styl vládnutí, aby byla vstřícnější a otevřenější. Rovněž slíbila, že se toho bude dělat víc pro mladé.

Nedaleko budovy, kde se ceremoniál konal, se s policií střetly stovky demonstrantů, kteří rovněž protestovali proti kontroverznímu návrhu zákona o vydávání pachatelů trestných činů mimo jiné do pevninské Číny. Policisté k jejich rozehnání použili pepřový sprej a obušky.

Demonstrace v Hongkongu trvají už několik týdnů, jednoho z protestů se podle organizátorů zúčastnily dva miliony lidí. Správkyně Hongkongu sice v polovině června projednávání možnosti extradice po sérii demonstrací přerušila, aktivisté ale požadují, aby byl návrh zákona úplně zrušen.

Evropská unie v pondělí v reakci na napětí v Hongkongu vyzvala ke zdrženlivosti a ke snaze najít východisko prostřednictvím dialogu. „Dnešní počínání malé skupiny lidí, kteří se pokusili násilně vniknout na půdu Legislativní rady, nereprezentují drtivou většinu demonstrantů, která při opakovaných protestech vystupuje pokojně,“ dodala v prohlášení kancelář šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové.

K protestům se opět vyjádřil i britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. „Chtěl bych zdůraznit, že britská podpora Hongkongu a jeho svobod je neochvějná... Veškeré násilí je nepřijatelné, ale lidé v Hongkongu si musí zachovat právo na pokojný protesty mezích zákona, což dnes ukázaly statisíce lidí,“ napsal na Twitter.