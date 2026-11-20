Podle obvinění se incident odehrál 11. prosince 2018 při natáčení filmu režiséra Guillauma Niclouxe. Ten rovněž čelí obvinění, a to ze spoluúčasti na znásilnění a sexuálním napadení.
Herečka, jejíž jméno agentura AFP nezveřejnila, v trestním oznámení uvedla, že ji skupina mužů znásilnila a sexuálně napadla při natáčení jedné ze scén v hotelu v Normandii.
Depardieu ženu podle trestního oznámení proti její vůli násilně a bez varování penetroval prsty, zatímco Houellebecq jí bránil v pohybu.
Herečka, které tehdy bylo 32 let, uvedla, že Depardieua dvakrát prudce odstrčila nohou, on však pokračoval, znovu do ní zasunul prst a pohyboval jím. Houellebecqa rovněž obviňuje z toho, že na ní proti její vůli vykonával orální sex, zatímco kamery natáčely.
Sedmasedmdesátiletý Depardieu v pondělí v jiném případu stáhl své odvolání proti rozsudku z roku 2025, kterým byl uznán vinným ze sexuálního napadení.
Přijal tak svou vinu a omluvil se svým obětem. Původní rozsudek, který mu uložil podmíněný trest odnětí svobody v délce 18 měsíců za napadení kostymérky a asistentky režie při natáčení filmu Les volets verts (Zelené okenice), se tak stal pravomocným.
Příští týden se herec dozví, zda bude souzen kvůli obvinění ze znásilnění další herečky, Charlotte Arnouldové. Soudce nařídil soudní řízení, Depardieu však obvinění odmítl a odvolal se.
Sedmdesátiletý Houellebecq, jeden z nejvíce překládaných francouzských autorů, je rovněž vyšetřován kvůli obvinění z podněcování diskriminace ve Francii kvůli svým výrokům o muslimech z roku 2022.