VIDEO: ‚Děravá karanténa‘ pro 1,3 miliardy lidí. V Indii policie neposlušné občany mlátí holemi

DILLÍ/PRAHA Indie je od středy v karanténě. Stát má přitom neuvěřitelně nízké oficiální počty nakažených. Zákaz vycházení však mnoho lidí nerespektuje a tak policie přikročila k novým opatřením - neposlušné Indy bije holemi.

Dramatické snímky a videa z Indie jsou v posledních dnech hitem na sociálních sítích. Ukazují, jak policisté trestají lidi, kteří se odmítli podřídit nařízení premiéra Narendry Modiho a nezůstali v době karantény ve svých domovech.



Strážci zákona jsou od středy v ulicích. Vybavení rouškami a holemi bijí obyvatele indických měst, další strážníci naopak nutí „zločince“ dělat dřepy. Premiér v úterý oznámil, že lidé by měli zůstat doma po 21 dní, aby se zastavilo šíření smrtícího koronaviru, což mnozí nerespektují.



„Abychom zachránili Indii a její obyvatele, musíte vy a vaše rodina zůstat zavření doma,“ pronesl Modi v projevu národu, jehož počet obyvatel překračuje 1,3 miliardy. Krátce po ohlášení zákazu vycházení se objevily první záběry z jihoindického města Kerala, na nichž policie bije místní lidi v ulicích.

Indové mohou opouštět své domovy jen v nutných případech, jimiž jsou například pochůzky na trh nebo do lékárny. Ani to ale na mnohé policisty nezabírá. „Několik rodin, pro které pracuji, mě požádalo, abych jim donesl jídlo. Policie mě ale zbila holemi. Nemáme tak co jíst,“ řekl pro média uklízeč Alok Barman.

Nyní nejrozsáhlejší karanténa na světě by mohla značně přitížit nejchudším Indům, připomíná AP. Čtvrtina indické populace žije pod hranicí chudoby a téměř dva miliony lidí jsou bez domova. Drtivá většina obyvatel pracuje neoficiálně a mnozí z nich jsou závislí na denním příjmu.

„Naším hlavním problémem je sehnání jídla, ne virus,“ říká šedesátiletý Sureš Kumár, který se živí jako řidič rikši v Dillí.

Vláda v nejlidnatějším indickém státě Uttarpradéš poslala peníze na účet dvěma milionům neoficiálních pracovníků, kteří kvůli nastalé situaci přišli o zaměstnání a jsou registrovaní ve státní databázi. Jinde rozdává policie rýži v chudinských čtvrtích. V Dillí spolupracují úřady s charitativními spolky a vaří pro chudé.

Indické ministerstvo financí oznámilo, že chystá finanční balíček, který pokryje mimo jiné tříměsíční dodávky obilovin a čočky pro 800 milionů Indů, napsala v pátek agentura AP.



Málo testů, málo případů

Indie v pátek oznámila zatím nejvyšší nárůst nakažených za období pandemie - 75 za jeden den. Země má podle úřadů pouhých 863 nakažených, což je v poměru k velikosti populace neuvěřitelně malé číslo. V Česku, které má více než stonásobně menší počet obyvatel, je počet nakažených více než dvojnásobný.

Podle analytiků může mít tento stav dvojí vysvětlení. Buď to může být způsobeno tím, že vláda neprovádí dostatek testů. Ke středečnímu odpoledni jich udělala pouhých 15 tisíc (pro porovnání: Jižní Korea otestovala na 300 tisíc lidí). Přestože má země kapacity otestovat kolem 70 tisíc pacientů týdně, nečiní tak. A ostatně ani to není velké číslo, Velká Británie například může otestovat až 25 tisíc občanů denně.

Druhé vysvětlení může být podle CNN to, že koronaviry nepřežívají v horkém a vlhkém prostředí, a tudíž nedochází k jeho šíření v zemi, protože přesně takové podmínky v Indii panují. Tento poznatek zatím platí u dosud známých typů chřipky, není však jasné, zda se stejně chová i současný koronavir.