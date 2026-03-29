Incident, o kterém informoval například list The Times, se stal okolo 21:30 (22:30 SEČ) v oblasti Friar Gate nedaleko centra, když tam projížděl černý automobil značky Suzuki Swift. Policisté vozidlo pravděpodobně zapojené do nehody zastavili krátce po činu a řidiče okolo 30 let zatkli a umístili do vazby.
Záchranáři ošetřili vážně zraněné chodce na místě a pak je převezli do nemocnice.
„Strašná krvavá lázeň, bylo to naprosto děsivé. Zkrvavení lidé leželi na chodníku i na silnici,“ popsal jeden ze svědků.
„Všichni o tom mluvili a propadali panice. Známe lidi, kteří byli v jiných barech, a mysleli jsme si, že oběťmi mohli být oni. Všichni jsou tak otřeseni, lidé plakali. Prostě nemůžu uvěřit, že se něco takového stalo,“ dodal druhý svědek, který byl v době činu v nedalekém baru.