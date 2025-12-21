Deset lidí zemřelo a deset bylo zraněno při střelbě u nočního podniku v JAR

Deset lidí zemřelo a deset dalších utrpělo zranění při střelbě, kterou rozpoutali v noci na neděli neznámí zločinci před nočním podnikem poblíž jihoafrického Johannesburgu. Podle místního zpravodajského webu SABC News o tom informovala policie. Policisté po útočnících pátrají, motiv krveprolití zatím není jasný.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Cílem útoku se stal podnik KwaNoxolo ve městě Bekkersdal ležícím asi 40 kilometrů západně od Johannesburgu. Podle nepotvrzených zpráv začali útočníci náhodně střílet na lidi, kteří byli v tu chvíli před podnikem.

Policejní komisař Fred Kekana podle webu uvedl, že jde o velký případ a pracuje na něm jak místní, tak státní policie.

Střelby jsou v zemi časté

Případy hromadné střelby v JAR se podle policie často odehrávají v nelegálních barech. Při podobném útoku poblíž Pretorie zastřelili začátkem prosince útočníci 11 lidí.

Střelby jsou v zemi časté a obvykle souvisí s násilím gangů a alkoholem. Jihoafrická republika se řadí mezi státy s největší mírou vražd. Podle údajů policie bylo mezi dubnem a zářím v zemi každý den zabito přibližně 63 lidí.

