„Pokud demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu, každý dostane dividendu 10 tisíc dolarů, poníka a zmrzlinu zdarma na celý život,“ glosoval prezidentův slib liberální člen Sněmovny reprezentantů Ted Lieu.
Ke svému „slibu“ přidal i nabídku s narážkou na demokraty. „Lidé si mohou vybrat i jogurt zdarma na celý život, protože jsme přece jen demokraté,“ dodal na sociální síti X.
Lieu svým příspěvkem reagoval na čtvrteční slib Donalda Trumpa, který voličům v případě vítězství republikánů v listopadových volbách přislíbil „odměnu“ v hodnotě 5 tisíc dolarů (téměř 104 300 korun).
„Pokud republikáni vyhrají, vyhrajete s námi a dostanete 5000 dolarů,“ prohlásil Trump. „Bude se to jmenovat Trumpova dividenda,“ dodal. Vyplacení částky přirovnal k dividendám, které korporace vyplácejí svým akcionářům, a poukázal přitom na „naši obrovskou sílu a ekonomický úspěch“.
Trump příslib sdělil publiku během projevu na celonárodním sjezdu Republikánské strany v Dallasu. Zároveň varoval, že v případě volebního neúspěchu čeká Spojené státy „peklo“.
Jeho proslov se okamžitě stal terčem kritiky. Agentura AP označila slib za pochybný. Jeho splnění by podle ní stálo více než bilion dolarů a vyžadovalo by schválení Kongresem. Zároveň by dále prohloubilo roční rozpočtový deficit země, který činí 1,8 bilionu dolarů, a mohlo by zvýšit obavy z inflace.
Vlnu kritiky se snažil zmírnit viceprezident J. D. Vance. Naznačil, že výplaty dividend by se netýkaly bohatých. Prezidentův plán by se podle něj mohl financovat z výnosů amerických cel. Navrhovaná částka však dosavadní příjmy z celních opatření výrazně převyšuje, poznamenala AP.
Humoru s podobnými sliby neušla ani Česká republika. V roce 2020 tehdejší předseda ODS Petr Fiala reagoval na Twitteru na schylující se jednorázový příspěvek až šesti tisíc korun pro důchodce. Ironicky tehdy napsal, že jeho strana navrhne milion korun pro úplně každého českého občana.