„Je obtížné se pohybovat v oblasti, protože tu hrozí nebezpečí,“ řekl představitel záchranné služby Glenn Ursal.
„Kvůli vysokému počtu pacientů s vážnými zraněními se zdravotnický personál o některé z nich stará venku u nemocnice,“ uvedla guvernérka provincie Pamela Baricuatrová.
Otřes způsobil i výpadky proudu či problémy v dopravě kvůli zablokovaným cestám. Ve městě Bogo, které se nachází zhruba 20 kilometrů od epicentra zemětřesení, se zřítilo mnoho domů.
Na Filipínách je seizmická aktivita častá, kvůli poloze souostroví v takzvaném ohnivém kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.
Střední Filipíny se stále zotavují z tajfunu, který je zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.