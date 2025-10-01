Desítky obětí, zřícené domy. Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle 6,9

  6:55aktualizováno  7:57
Kvůli úternímu zemětřesení na Filipínách zemřelo až 69 lidí. Situace na místě je velmi proměnlivá. Nejvíce zasažená je provincie Cebu ve střední části země. Podle prvních odhadů otřes o síle 6,9 způsobil zřícení řady budov. Nebezpečí vzniku tsunami podle centra pro pozorování přívalových vln v Tichém oceánu nehrozí.
Zemětřesení poškodilo svatyni Santa Rosa v Cebu City na Filipínách. (30. září 2025) | foto: Vince Sylvan A. ToringAP

„Je obtížné se pohybovat v oblasti, protože tu hrozí nebezpečí,“ řekl představitel záchranné služby Glenn Ursal.

„Kvůli vysokému počtu pacientů s vážnými zraněními se zdravotnický personál o některé z nich stará venku u nemocnice,“ uvedla guvernérka provincie Pamela Baricuatrová.

Otřes způsobil i výpadky proudu či problémy v dopravě kvůli zablokovaným cestám. Ve městě Bogo, které se nachází zhruba 20 kilometrů od epicentra zemětřesení, se zřítilo mnoho domů.

Na Filipínách je seizmická aktivita častá, kvůli poloze souostroví v takzvaném ohnivém kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.

Střední Filipíny se stále zotavují z tajfunu, který je zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.

