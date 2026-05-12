Podle švýcarského úřadu je stále stacionárně ošetřováno 38 přeživších, kteří byli při požáru vážně zraněni a převezeni na specializované kliniky v zahraničí. Ve Švýcarsku je nyní hospitalizováno 22 pacientů a ve Francii a Itálii 16, vyplývá z informací BABS.
Do Švýcarska se tak už vrátilo všech 22 vážně zraněných pacientů, kteří byli léčeni na zahraničních specializovaných klinikách a mají bydliště v alpské zemi. Na konci dubna BABS v předchozí zprávě uváděl, že v zahraničí je léčeno 18 obětí požáru, včetně dvou švýcarských.
Vzhledem ke složitosti zranění požádalo Švýcarsko po katastrofě o pomoc specializované zahraniční kliniky a 38 obětí bylo ošetřováno v Belgii, Německu, Francii a Itálii.
Během silvestrovské párty se vzňala zvukotěsná pěna na stropě baru. Požár se rychle šířil a desítky lidí se nedokázaly včas dostat přes úzké schodiště. Vyšetřování se zaměřuje na francouzské majitele baru, Jacquese a Jessicu Morettiovy, kteří čelí ve Švýcarsku obvinění ze zabití z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti a obecného ohrožení z nedbalosti.
Společně s nimi je obviněno několik současných nebo bývalých úředníků švýcarského města. Vyšetřovatelé mimo jiné zjistili, že v baru nebyla od roku 2019 provedena žádná roční bezpečnostní kontrola.
15. ledna 2026