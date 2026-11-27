Ve svátečním týdnu, kdy se v USA slaví Den díkůvzdání, přinesly bouře na východě USA silný vítr, vydatný déšť a záplavy v pobřežních oblastech.
Způsobily výpadky elektřiny, uzavírky silnic a vynutily si záchranné operace. Podle Národní meteorologické služby (NWS) se počasí na východě země má v pátek zlepšit, rozsáhlý meteorologický systém ale bude slábnout jen zvolna.
Na východě země vítr dosahoval rychlosti až pětapadesáti kilometrů za hodinu, místy se silnějšími nárazy. Od New Jersey po Virginii byla vyhlášena varování před pobřežními záplavami. Sníh v pátek padal až v Tennessee, zatímco sever Nové Anglie se potýkal s mrznoucím deštěm.
Na západním pobřeží zase mohutný příliv komplikoval železniční dopravu. Národní dopravce Amtrak zrušil nebo zkrátil přes deset vlakových spojů mezi San Diegem a Los Angeles, náhradní dopravu zajišťovaly autobusy. Kvůli rekordně vysokému přílivu byly nařízeny evakuace v kalifornských okresech Humboldt na severu a Ventura u Los Angeles.
V Marylandu se mohly téměř dva miliony odběratelů v pátek znovu vrátit k běžné spotřebě vody. Ve čtvrtek je úřady kvůli bouři vyzvaly, aby její spotřebu omezili, neboť výpadky proudu narušily provoz vodáren.
Bouře způsobila také rekordní srážky. Ve Washingtonu byl letošní Den díkůvzdání nejdeštivější v zaznamenané historii. Téměř pět centimetrů srážek spadlo také v newyorském Central Parku, což podle předběžných údajů NWS rovněž překonalo dosavadní rekord pro tento svátek.
V New Yorku pořadatelé kvůli počasí na sobotu odložili tradiční průvod amerického obchodního řetězce Macy’s, který měl ve čtvrtek projít centrem velkoměsta. Jde přitom o první odklad ve stoleté historii této akce, která každoročně přiláká do newyorských ulic tisíce návštěvníků.