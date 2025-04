Řidič, který jel v autě sám, byl převezen do nemocnice na pozorování, uvedl zástupce místní policie. Nebylo bezprostředně jasné, zda byl též zadržen ani zda jednal úmyslně.

Několik obětí bylo převezeno do nemocnice sanitkou a vrtulníkem.

Zástupce šéfa policie v Chathamu Scott Tarter uvedl, že policisté reagovali kolem 15:20 místního času (22:20 SELČ) na oznámení o vozidle, které nejprve před budovou smrtelně zranilo tři osoby, načež vjelo dovnitř, kde srazilo dalšího člověka, než vyjelo na opačné straně.

Věk obětí se pohybuje od čtyř do 18 let, sdělila v emailovém prohlášení státní policie v Illinois. Několik dalších osob bylo zraněno a převezeno do nemocnic, dodala policie. Neupřesnila přitom, zda byl řidič zatčen či vzat do vazby.

V budově a přilehlých zařízeních sídlí společnost YNOT Outdoors, která podle svých webových stránek pořádá mimoškolní programy a letní tábory. Chatham je městečko s přibližně 15 tisíci obyvateli nedaleko Springfieldu.

„Jsem zděšen a hluboce zarmoucen smrtí dětí a mnoha zraněnými z dnešního odpoledne v Chathamu,“ uvedl v prohlášení guvernér státu Illinois J. B. Pritzker a vyjádřil hlubokou soustrast rodinám. Dodal, že jeho úřad situaci pozorně sleduje a je připraven poskytnout podporu.

Nebylo bezprostředně známo, co k nehodě vedlo či zda byla úmyslná, podotkla AP.

K incidentu došlo jen dva dny poté, co v kanadském Vancouveru zemřelo 11 lidí a přes 20 dalších utrpělo zranění, když řidič najel autem do davu na pouličním festivalu. Šlo o další z četných případů z celého světa, kdy řidiči najíždějí svými vozy do různých shromáždění, obvykle s cílem usmrtit co nejvíce lidí.

Na záběrech zveřejněných na internetu se objevily velké díry v budově.

Guvernér státu Illinois JB Pritzker ve svém příspěvku na X uvedl, že jeho administrativa nehodu monitoruje.