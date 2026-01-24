Řidič vjel autem do letištního terminálu v Detroitu. Něco je dole, křičel při zadržení

Do terminálu mezinárodního letiště v Detroitu v americkém státě Michigan vjelo auto a nabouralo do přepážky. Hasiči na místě ošetřili šest lidí, příčinu havárie vyšetřuje policie.

Řidič, jehož jméno úřady nezveřejnily, je ve vazbě.

Podle fotek a videí na sociálních sítích do odletové haly letiště Detroit Metropolitan Wayne County, které je nejvytíženějším letištěm v Michiganu, skleněnými dveřmi projel modrý sedan a zastavil se až u přepážek aerolinek Delta Air Lines.

Policie místo incidentu uzavřela a podle záběrů odvedla v poutech muže ve fotbalovém dresu.

Řidič při zadržení křičel, že „něco je dole“.

Mezinárodní letiště v Detroitu

