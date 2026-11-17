Deutsche Bank například v minulosti zpracovala podezřelé platby spojené s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem v hodnotě 582 milionů dolarů (téměř 13 miliard Kč). Informoval o tom list Financial Times (FT) s odvoláním právě na uniklé interní dokumenty banky.
Společnost Deutsche Bank podle listu o těchto transakcích informovala ve zprávě pro americké úřady v roce 2019, kdy Epstein zemřel ve vězení. Hodnota transakcí uvedená v této zprávě je výrazně vyšší než údaj ze srpnové zprávy amerického senátora Rona Wydena o selháních bank v boji proti praní špinavých peněz. Podle té Deutsche Bank informovala o podezřelých platbách spojených s Epsteinem v hodnotě přes 250 milionů dolarů.
Zpráva z roku 2019 zahrnuje různé platby ženám, podezření na zneužití charitativních darů či převody peněz od bohatých jednotlivců, včetně spoluzakladatele investiční společnosti Apollo Global Management Leona Blacka a miliardáře Glenna Dubina, píše FT.
Deutsche Bank přijala Epsteina za klienta v roce 2013, ačkoli byl tento finančník již v roce 2008 odsouzen za sexuální zneužívání. Banka podle listu ignorovala opakovaná interní varování a rozhodla se přerušit s Espteinem vztah až na konci roku 2018, kdy kauzu kolem sexuálního zneužívání mladých žen obnovily investigativní články médií.
Informace publikované v FT jsou výsledkem analýzy více než 15 milionů dokumentů uniklých ze společnosti Deutsche Bank, na které se podílelo více než 200 novinářů z celého světa. Společnost Deutsche Bank podle listu uvedla, že svého dřívějšího vztahu k Epsteinovi lituje a že od té doby výrazně investovala do posíleních kontrolních mechanismů.