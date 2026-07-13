Devět evropských zemí založilo novou obrannou koalici s Ukrajinou. Česko nikoliv

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  18:45
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Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer na summitu...

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer na summitu tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026) | foto: AP

Summit tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
Summit tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu tzv. koalice ochotných v...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na summitu tzv. koalice ochotných v...
12 fotografií
Lídři devíti evropských zemí se dohodli s Ukrajinou na založení nové koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě nepodílí, stejně tak se nepřidalo ani sousední Polsko. Členy „čistě obranné“ koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské „antibalistické kapacity“, jsou Francie, Británie, Německo, Dánsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.

„Jsme přesvědčeni, že ochrana Evropy vyžaduje globální řešení v podobě integrované architektury protiraketové obrany pro odstrašení i likvidaci budoucích raketových hrozeb – vyvinuté pomocí společného úsilí, technologické otevřenosti a důvěryhodné průmyslové spolupráce,“ uvádí se podle agentury Reuters v prohlášení ze summitu.

„Bude doplňovat stávající systémy protiraketové obrany, včetně suverénních evropských řešení, která účastnické země již pořídily nebo teprve pořídí,“ dodali lídři.

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer na summitu tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
Summit tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
Summit tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu tzv. koalice ochotných v Paříži. (13. července 2026)
12 fotografií

Ukrajina se pátým rokem s pomocí západních spojenců brání ozbrojené ruské agresi. Napadená země je prakticky denně terčem ruských vzdušných úderů včetně útoků pomocí balistických střel na civilní cíle, proti nimž ukrajinské armádě chybí prostředky protivzdušné obrany a které si podle OSN v posledních týdnech vyžádaly životy stovek ukrajinských civilistů, nejvíce od začátku války.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslední době opakovaně na spojence apeluje, aby posílili především ukrajinskou protivzdušnou obranu.

„Spojením našich obranných průmyslových kapacit, výzkumu a operačních zkušeností si klademe za cíl vybudovat pro Evropu společnou obrannou kapacitu proti balistickým raketám,“ cituje z prohlášení devíti lídrů agentura AFP. „Toto opatření není namířeno proti žádnému národu, nýbrž má sloužit k naší obraně,“ uvádí se v dokumentu.

V Paříži dnes jedná takzvaná koalice ochotných, tedy skupina zemí podporujících Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Setkání se den před francouzským státním svátkem na pozvání prezidenta Emmanuela Macrona zúčastní na tři desítky hlav států a vlád, včetně českého premiéra Andreje Babiše.

Členem nové koalice není mimo jiné Polsko, které v nynějším konfliktu patří k hlavním zastáncům bránící se Ukrajiny. Vztahy Varšavy a Kyjeva v posledních týdnech zatěžují sporná historická témata. Zelenskyj koncem května pojmenoval jednotku ukrajinských speciálních sil Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a polský prezident Karol Nawrocki následně odebral Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání. Nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků, nyní je však Ukrajinci vnímají především jako obránce vlasti.

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Devět evropských zemí založilo novou obrannou koalici s Ukrajinou. Česko nikoliv

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer na summitu...

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