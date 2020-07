‚Dezinformační podvrh.‘ Údajný český kontakt Safronova novináře skutečně zná, práci pro tajné služby však odmítá

Moskva Údajný kontakt na českou zpravodajskou službu bývalého ruského novináře Ivana Safronova, obviněného ruskou tajnou službou FSB z velezrady předáním tajné informace, důrazně popřel, že by kdy pro nějakou rozvědku pracoval. Ruský investigativní web Projekt zjistil, že dotyčným by měl být Čech Martin Laryš, o kterém agentura TASS ve čtvrtek s odvoláním na nejmenované a oficiálně nepotvrzené zdroje napsala, že byl spolupracovníkem českých zvláštních služeb.

„Je to naprostá hloupost. Dezinformační podvrh,“ odmítl uvedenou zprávu Laryš v dopise zaslaném ruské sekci BBC, která o něm v pátek informovala. Laryš uvedl, že se skutečně se Safronovem seznámil v roce 2012, když v Rusku pracoval jako zpravodaj deníku Lidové noviny. Spolupracovali však na profesionální úrovni čistě jako kolegové „na tématech souvisejících s politikou, ekonomikou a bezpečností“.



Safronova zadrželi ruští agenti 7. července a soud na něj uvalil vyšetřovací vazbu do 6. září. Podle vyšetřovatelů jej v roce 2012 zverbovala česká rozvědka. Úkol, který spočíval ve shromažďování a předávání informací o dodávkách ruských zbraní do Afriky a o působení ruských ozbrojených sil na Blízkém východě, údajně splnil v roce 2017. Konečným příjemcem tajných informací prý byly Spojené státy.

„Stále nechápu, proč byl zadržen. Také jsem nerozuměl oficiálnímu důvodu, protože Ivan byl novinář - to znamená, že neměl a nemohl mít přístup k utajovaným materiálům, protože v žurnalistice se nepracuje s utajovanými materiály,“ citovala BBC z dopisu, který Laryš rovněž zaslal Safronovovým advokátům.

Safronov dle Laryše psal ‚ostré‘ články

Laryš mimo jiné rovněž napsal, že nikdy neměl přístup k žádným tajným údajům a žádný vládní úřad mu je neposkytoval jako odborníkovi. „Já sám jako expert v Česku nemám přístup k žádným tajným materiálům a žádný vládní úřad mi je prostě nedá. To je zcela absurdní,“ uvedl.

Laryš je přesvědčený, že Safronov nemohl v práci narazit na státní tajemství. „Kdo by mu ho dal a proč? Kdyby se to vůbec stalo, měl by být zadržen ten, kdo mu tajemství předal, a ne Ivan, který dokázal psát pravdivé, ale ostré, a proto pro mnohé u moci politicky nepříjemné články,“ poznamenal.

Jeden ze Safronovových obhájců Ivan Pavlov považuje Laryšův dopis za potvrzení toho, že se jeho klient žádné velezrady nedopustil. „Jestliže se nejprve objeví tvrzení, že Laryš je zapojený do českých zvláštních služeb, a on sám to pak odmítá, znamená to, že je tomu třeba věnovat pozornost. Laryšův dopis umožní obhájcům úspěšněji argumentovat proti FSB a v konečném důsledku může dokládat, že se náš mandant žádné velezrady nedopustil,“ řekl Pavlov agentuře TASS.