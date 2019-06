Diabetici na ilegálních nákupech. Z USA jezdí karavana nemocných do Kanady, inzulín je doma stojí desetinásobek

WASHINGTON/PRAHA Každý měsíc zamíří do Kanady karavana amerických diabetiků. Potřebují totiž k životu inzulín a v USA jeho cena v posledních letech vyletěla do astronomických výšin. Za hranicemi jej přitom pořídí za desetinu.

Lija Greenseidová seděla za volantem svého minivanu Mazda 5 a mířila na sever. Byla nervózní, ale jela dál. Matka z amerického státu Minnesota měla na paměti jen jednu věc – zdraví svého dítěte.

Její třináctiletá dcera totiž trpí cukrovkou a nutně potřebuje pravidelné dávky inzulínu. Stejně jako děti dalších Američanů, kteří společně s Greenseidovou mířili do Kanady. Dohnala je k tomu cena léků.



Rodiče a diabetici tak utvořili malou karavanu a dorazili do města Fort Frances v provincii Ontario, kde každý z nich nakoupil léky za 1200 dolarů (zhruba 27400 korun). Nákup stejného množství léků by v USA pro ně mohl znamenat hluboké zadlužení. Vyšel by totiž na desetinásobek, tedy v přepočtu na 274 tisíc korun.

„Připadala jsem si, jako bych vykrádala lékárnu,“ uvedla pro deník The Washington Post Quinn Nystromová, která se vydala společně s karavanou do Kanady a sama je diabetičkou.

Za čtyři roky zdražil dvojnásobně

Cena inzulínu, který pomáhá bojovat s diabetem 1. typu, se podle dat Institutu ceny zdravotní péče jen mezi roky 2012 a 2016 prakticky zdvojnásobila. Cukrovkou přitom v USA trpí na 30 milionů lidí, z nichž 7,5 milionu Američanů je na inzulínu životně závislých.

Cena léků přitom od začátku tisíciletí dramaticky vzrostla. Nystromové diagnostikovali lékaři cukrovku v 90. letech a tehdy její rodina platila za jednu ampulku inzulínu kolem 15 až 20 dolarů. Dnes je jí 33 let a za stejnou dávku místy zaplatí i více než tři sta dolarů. Pro porovnání: za takovou sumu se dá v USA pořídit 214 kilogramů cukru.

Problémem spočívá v tom, že ve Spojených státech neexistuje plošné legislativní opatření, které by cenu léků jakkoliv omezovalo. Některé farmaceutické společnosti sice snížily cenu inzulínu, ale pouze pro některé pacienty.

Diabetici nebo jejich rodiče se tak rozhodli, že převezmou iniciativu do svých rukou. Cestují za hranice USA, aby sehnali léky za rozumnou cenu, a následně se setkávají v kavárnách nebo na parkovištích, aby se zásoby dostaly k co největšímu počtu diabetiků.

Jsou si dobře vědomi, že přeprodej léků je nelegální. Organizátoři karavany jsou však pevně rozhodnuti hovořit o tomto problému i přesto, že by jim mohly hrozit pokuty a tresty.

„Když máte špatný zdravotnický systém, učiníte z dobrých lidí psance,“ komentovala pro americká média Greenseidová: „Je to ponižující, demoralizující a nespravedlivé.“

Inzulín měl přitom historicky všechny předpoklady pro to, aby se stal všeobecně dostupným lékem. Když se jej před téměř sto lety podařilo kanadskému vědci Fredericku Bantingovi extrahovat, prodal svůj patent Torontské univerzitě za 1 dolar a pronájem laboratoře v naději, že se tak dostane k široké populaci.



Podle Nicole Smith-Holtové, která cestovala společně s Greedseidovou a Nystromovou do Kanady, se tak bohužel nestalo. Její rodina dnes každý měsíc utratí přibližně tisíc dolarů (cca 23 tisíc korun) za dávky pro nemocného syna.



Cenový strop

Spojené státy by celý problém mohly vyřešit podobně jako v Kanadě, kde je jasně stanovená maximální cena léků. „To je něco, co by USA měly učinit,“ navrhl ředitel Kanadské asociace lékárníků Barry Power. Namísto toho ale američtí zákonodárci uvažují o povolení dovozu léků z Kanady. Administrativa Donalda Trumpa se podle vyjádření ministerstva zdravotnictví snaží ceny léků snížit, za dva a půl roku, kdy je prezident ve funkci, však ceny pouze rostly.

Karavana rodičů vyrazí za několik týdnů znovu. Tentokrát již pojedou autobusy, protože počet lidí toužících po inzulínu za lepší cenu roste. Greenseidová již kontaktovala lékárnu v kanadském Fort Frances, zda bude mít dostatek inzulínu pro takový počet lidí. Obává se totiž, aby diabetici z USA nevyčerpali Kanaďanům zásoby. Prý by však vše mělo být zajištěno a kanadští sousedi jim dokonce vyjádřili podporu.