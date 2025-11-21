Na pohřeb Cheneyho dorazil Bush, Biden i bývalí viceprezidenti. Trumpa nepozvali

Ve washingtonské Národní katedrále se ve čtvrtek na pohřbu bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho sešla řada smutečních hostů z obou politických stran. Na obřad dorazili bývalý demokratický prezident Joe Biden i republikánský exprezident George W. Bush. Nynější prezident Donald Trump nebyl pozván. Cheney v minulosti označil Trumpa za zbabělce, který se podle něj pokusil pomocí lží ukrást prezidentské volby v roce 2020.

Na obřad přišli také Mike Pence, který byl viceprezidentem během Trumpova prvního mandátu v letech 2017 až 2021, a bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou Cheney podpořil proti Trumpovi při loňských prezidentských volbách.

Lynne Cheneyová (vlevo), vdova po bývalém viceprezidentovi Dicku Cheneyovi, sleduje, jak vojenská stráž nese rakev jejího zesnulého manžela do Washingtonské národní katedrály během pohřebního obřadu ve Washingtonu. (20. listopadu 2025)
Zleva: Bývalý prezident USA Joe Biden, jeho manželka Jill Bidenová, bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová a bývalý viceprezident USA Mike Pence na pohřbu zesnulého viceprezidenta USA Dicka Cheneyho. (20. listopadu 2025)
Bývalý prezident George W. Bush a bývalá první dáma Laura Bushová. (20.listopadu 2025)
Bývalí viceprezidenti Al Gore (vlevo) a Dan Quayle (vpravo) na pohřbu bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho v Národní katedrále ve Washingtonu, DC. (20. listopadu 2025)
Trump před volbami arabským a muslimským voličům řekl, že by se měli pozastavit nad Cheneyho podporou Harrisové, protože Cheney „zabil více Arabů než jakákoli lidská bytost na Zemi“, čímž odkazoval na americkou invazi do Iráku v roce 2003.

Cheney zemřel 3. listopadu ve věku 84 let na komplikace spojené se zápalem plic a s kardiovaskulárním onemocněním. Byl 46. viceprezidentem USA a sloužil po boku prezidenta George W. Bushe dvě funkční období v letech 2001 až 2009.

Předtím byl kongresmanem za Wyoming a ministrem obrany ve vládě George Bushe staršího. Stanice CNN ho označila za architekta „války proti terorismu“ a uvedla, že pomohl uvrhnout USA do války v Iráku na základě chybných závěrů.

