Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů

Dick Cheney působil jako ministr obrany Spojených států v letech 1989 až 1993 ve vládě prezidenta George H. W. Bushe. Jeho působení v čele Pentagonu bylo definováno především úspěšnou vojenskou operací Pouštní bouře v roce 1991.
V této klíčové roli, po boku generála Colina Powella, dohlížel na bleskovou kampaň mezinárodní koalice, která donutila irácké síly Saddáma Husajna ke stažení z okupovaného Kuvajtu.
Kromě války v Zálivu řídil Cheney také invazi do Panamy v roce 1989 (Operace Just Cause), jejímž cílem bylo svržení diktátora Manuela Noriegy. V úřadu byl během přelomového období konce studené války, a proto také zahájil proces snižování vojenských výdajů a restrukturalizace ozbrojených sil pro nové globální prostředí po rozpadu Sovětského svazu.
Válka proti terorismu
Cheney působil jako 46. viceprezident Spojených států mezi lety 2001 až 2009 ve vládě prezidenta George W. Bushe. Po teroristických útocích z 11. září 2001 se stal ústřední postavou a hlavním stratégem administrativy pro globální „válku proti terorismu“.
Jeho role byla klíčová při rozhodování o invazi do Afghánistánu v roce 2001 a zejména při prosazování invaze do Iráku v roce 2003. Tuto invazi vehementně obhajoval, často s odkazem na zpravodajské informace o údajných iráckých zbraních hromadného ničení, které se později ukázaly jako mylné.
Je všeobecně považován za nejmocnějšího viceprezidenta v historii USA, který výrazně posílil exekutivní pravomoci a měl zásadní vliv na zahraniční politiku, národní bezpečnost a tajné služby.
Po opuštění Bílého domu v roce 2009 se Cheney dále angažoval v Republikánské straně. Po léta veřejně a neústupně obhajoval kroky a kontroverzní postupy Bushovy administrativy.
V posledních letech na sebe upozornil především jako jeden z nejhlasitějších kritiků Donalda Trumpa z řad tradičních republikánů. Spolu se svou dcerou, bývalou kongresmankou Liz Cheneyovou, se ostře vymezoval proti Trumpovu vlivu ve straně a veřejně odsoudil útok na Kapitol ze 6. ledna 2021.