Trumpa už ne. Bývalý republikánský viceprezident Cheney volí Harrisovou

Třiaosmdesátiletý Cheney je stejně jako jeho dcera kritikem republikánského kandidáta Donalda Trumpa, který zastával prezidentský úřad v letech 2017 až 2021. „Už nikdy mu nelze svěřit moc,“ uvedl na Trumpovu adresu ve svém prohlášení.

„Jako občané máme všichni povinnost upřednostňovat vlast před stranou a chránit ústavu. Proto budu hlasovat pro viceprezidentku Kamalu Harrisovou,“ dodal.

Trump v reakci na své sociální sítí Truth Social uvedl, že Cheney je stejně jako jeho dcera „bezvýznamný RINO“. RINO je zkratka pro Republican in name only (Republikán jen podle jména), píše agentura AP.

Manažerka kampaně Harrisové Jen O’Malleyová Dillonová uvedla, že Harrisová „je hrdá, že má podporu viceprezidenta Cheneyho, a hluboce si váží jeho odvahy upřednostňovat vlast před stranou“.