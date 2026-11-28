„Paní Zacharovová zjevně přijala postuláty evropské progresivní levice, když podporuje myšlenky politického feminismu. Až bude po válce a život se vrátí k normálu, může si na Západě předplatit kurzy genderových studií,“ vrátil šťouchanec mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgő poté, co se oficiální představitelka ruského diplomatického resortu Marija Zacharovová pustila do šéfa české diplomacie Petra Macinky.
Podle slov Smertinové stojí za rozhodnutím Prahy nepustit ruské hokejistky na šampionát neochota riskovat zájmy velkých automobilek a hrozbu konfliktu se skandinávskými sportovními federacemi.