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„Ukončete válku.“ Šéf íránské diplomacie sdělil podmínky pro Hormuzský průliv

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  7:01aktualizováno  7:01
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Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026)

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026) | foto: AP

Steve Witkoff se účastní setkání mezi Trumpem a britským premiérem Andym...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...
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Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN osobně setkal se zvláštním americkým zmocněncem Stevem Witkoffem. Sdělil mu „striktní“ podmínky Teheránu pro znovuotevření Hormuzského průlivu. Země požaduje okamžité zrušení americké blokády íránských přístavů, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách „odporu“.

Uvedla to íránská státní televizní stanice IRIB s odkazem na jednotlivé blízkovýchodní konflikty, jichž se účastní spojenci Íránu například v Libanonu či v Jemenu.

Podle IRIB se schůzka uskutečnila na Witkoffovu žádost a íránská strana ji přijala právě z důvodu sdělení podmínek pro otevření průlivu, kudy před válkou procházela asi pětina globálních dodávek ropy.

Americký prezident Donald Trump už v úterý novinářům řekl, že američtí vyjednávači Witkoff a Jared Kushner na okraj zasedání Valného shromáždění OSN tři hodiny jednali s íránskou delegací.

Ministr zahraničí USA Marco Rubio uvedl, že je otevřený jednání s Íránci na okraj zasedání. Dodal však, že žádná bilaterální schůzka nyní na programu není.

Blízkovýchodní konflikt se vyhrotil na konci února, kdy USA společně s Izraelem ze vzduchu zaútočily na Írán a zahájily tak nynější válku. Írán v odvetě mimo jiné zablokoval námořní plavbu Hormuzským průlivem.

V červnu pak USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění. V něm se zavázaly jednat o míru či umožnit dopravu obchodních lodí v průlivu. Memorandum ale ani jedna ze stran nedodržela.

Tento měsíc se podařilo spojencům Íránu v Jemenu – húsíjským povstalcům – ovládnout oblast také u průlivu Báb al-Mandab na jihu Rudého moře, kudy vede další důležitá námořní trasa pro mezinárodní obchodní dopravu.

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