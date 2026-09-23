„Ukončete válku.“ Šéf íránské diplomacie sdělil podmínky pro Hormuzský průliv

Uvedla to íránská státní televizní stanice IRIB s odkazem na jednotlivé blízkovýchodní konflikty, jichž se účastní spojenci Íránu například v Libanonu či v Jemenu.
Podle IRIB se schůzka uskutečnila na Witkoffovu žádost a íránská strana ji přijala právě z důvodu sdělení podmínek pro otevření průlivu, kudy před válkou procházela asi pětina globálních dodávek ropy.
Americký prezident Donald Trump už v úterý novinářům řekl, že američtí vyjednávači Witkoff a Jared Kushner na okraj zasedání Valného shromáždění OSN tři hodiny jednali s íránskou delegací.
Ministr zahraničí USA Marco Rubio uvedl, že je otevřený jednání s Íránci na okraj zasedání. Dodal však, že žádná bilaterální schůzka nyní na programu není.
Blízkovýchodní konflikt se vyhrotil na konci února, kdy USA společně s Izraelem ze vzduchu zaútočily na Írán a zahájily tak nynější válku. Írán v odvetě mimo jiné zablokoval námořní plavbu Hormuzským průlivem.
V červnu pak USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění. V něm se zavázaly jednat o míru či umožnit dopravu obchodních lodí v průlivu. Memorandum ale ani jedna ze stran nedodržela.
Tento měsíc se podařilo spojencům Íránu v Jemenu – húsíjským povstalcům – ovládnout oblast také u průlivu Báb al-Mandab na jihu Rudého moře, kudy vede další důležitá námořní trasa pro mezinárodní obchodní dopravu.