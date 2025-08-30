Český diplomat v Kongu je v kritickém stavu. Zřejmě utrpěl úraz

Vedoucí českého zastupitelského úřadu v Konžské demokratické republice Karel Komárek je v kritickém stavu. Český diplomat je už několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase, uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle webu Blesk.cz, který na případ upozornil, si Komárek při pádu poranil hlavu.

Mluvčí ministerstva uvedl, že bližší informace k případu nebude resort sdělovat. Komárek podle Blesku nešel po nešťastném uklouznutí se zraněním k lékaři. Mluvčí ministerstva okolnosti případu nekomentoval s ohledem na diplomatovu rodinu. Drake na dotaz ČTK neuvedl ani to, zda se uvažuje o Komárkově převozu do Česka.

V čele českého zastupitelského úřadu v Kinshase je Komárek jako chargé d’affaires od října 2023. V minulosti působil jako český velvyslanec při Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

