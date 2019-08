Divoká venezuelsko-kolumbijská hranice: guerrily verbují děti uprchlíků, lákají je na zbraně a motorku

Bogotá Venezuelané opouští svou zemi ve víře, že jinde je čeká bezpečí a ekonomická stabilita. Hned za západními hranicemi na ně však číhají nástrahy: vraždy, znásilňování a verbování dětí do guerillových skupin. K migrantům se v Kolumbii navíc přidávají i místní lidé, kteří prchají z nebezpečného pohraničí.

Kolumbijskou hranici s Venezuelou na severovýchodě kontrolují ozbrojené skupiny, které mají pod palcem nelegální přechod hranic. Vyplývá to ze zprávy nevládní organizace Human Rights Watch.

Jeden z nejzbídačenějších regionů v kolumbijském pohraničí je Catatumbo. Mezi skupiny, které se území pohybují, patří i guerrilová Národní osvobozenecká fronta (ELN), kam přeběhli někteří bývalí členové lidové armády FARC, označované za teroristickou organizaci. Ozbrojená hnutí tam svádějí krvavé bitvy nejen proti sobě, ale i proti kolumbijské armádě, uvádí CNN. Dle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se jedná o oblast, která je významná svou produkcí koky – rostliny, z níž se dělá kokain.



Do armády za zbraně a motorku

Loni zabili ozbrojenci na tomto území víc než 100 civilistů. Některé venezuelské a kolumbijské děti pak ELN naverbovala jako vojáky. Za tímto účelem „bojovníci navštěvují venkovské školy, aby přesvědčili děti, že se k nim mají připojit,“ stojí ve zprávě Human Rights Watch. „Takový nábor přispívá k dalšímu porušování práv kolumbijských i venezuelských dětí. Ke vzdělání mají už tak omezený přístup kvůli práci na polích, kde se pěstuje koka,“ uvádí report, který je založený na výpovědích více než 80 očitých svědků, jež pracovníci organizace vyzpovídali letos v dubnu.

Podle jedné z matek nabízeli bojovníci jejímu synovi zbraně a motorku, když pro ně bude pracovat. Také mu radili, aby se vyhnul vládním vojákům. Místní autority se totiž snaží snížit v oblasti počet vražd. Z toho důvodu jsou tam nasazeny ozbrojené jednotky.

Podle dat kolumbijské vlády region od roku 2017 opustily desítky tisíc lidí. Do Catatumba však stále proudí občané Venezuely. Na začátku roku agentura Reuters přinesla zprávu o tom, že migrace není jen venezuelský problém. I rodilí Kolumbijci, kteří utekli ze svých domovů, jsou nyní v tíživé existenční situaci. Nezřídka se tak dostanou do situace, kdy i oni žebrají o jídlo vedle venezuelských uprchlíků.

Kolumbie poskytla azyl bezpočtu Venezuelanům. Země by měla udělit rovněž státní občanství více než 24 000 dětem narozeným po 19. srpnu 2015, jejichž venezuelští rodiče do Kolumbie přišli bez dokladů. V pondělí to na Twitteru oznámil kolumbijský prezident Iván Duque.

#Bogotá Con la firma de la Resolución que les otorga la nacionalidad a 24 mil niños, hijos de padres venezolanos, Colombia le muestra al mundo, una vez más, que en medio de limitantes fiscales, somos solidarios y fraternos con el pueblo de Venezuela. #PrimeroLaNiñez pic.twitter.com/iETwXGk0j6 — Iván Duque (@IvanDuque) 5. srpna 2019

Duque zdůraznil, že země má vlastní problémy, přesto je solidární. Když v Kolumbii skončila vleklá občanská válka, odhadovalo se, že má latinskoamerická země našlápnuto k velkému ekonomickému růstu. Korupční aféry, nízká cena ropy, vzkvétající průmysl s kokainem a v neposlední řadě i exodus Venezuelanů však zemi táhnou dolů.

Duque v jednom ze svých projevů také vyzval mezinárodní společenství k ukončení venezuelské krize, která způsobila odhadovaný odchod čtyř milionů lidí.