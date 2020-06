Srbsko dle prezidenta neuzná Kosovo výměnou za členství v EU. Kreml stojí za Bělehradem, uvedl Lavrov

Bělehrad Srbsko odmítne členství v Evropské unii, pokud by bylo nuceno uznat Kosovo. Po čtvrtečním jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem to prohlásil srbský prezident Aleksandar Vučić. Žádné řešení srbsko-kosovského konfliktu se podle Vučiče neobejde bez souhlasu Moskvy.

„Pokud si myslíte, že uznáme Kosovo nebo že Kosovo vstoupí do OSN, že nedostaneme nic kromě členství v EU, naše odpověď bude ne,“ řekl Vučić s tím, že Srbsko čekají těžké časy, v nichž bude země čelit velkým mezinárodním tlakům.



Lavrov na tiskové konferenci po jednání uvedl, že Kreml podpoří jen takové řešení kosovské otázky, které bude přijatelné pro Bělehrad a které schválí Rada bezpečnosti OSN, kde má Moskva právo veta.

Kosovo, které nyní z 90 procent obývá albánské obyvatelstvo, v roce 2008 vyhlásilo jednostranně nezávislost na Srbsku, necelých deset let poté, co Bělehrad ztratil nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku náletů NATO. Mezi státy, které nezávislost Kosova uznaly, je vedle USA například i většina zemí EU, včetně Česka. Několik unijních zemí včetně Slovenska ale dodnes Kosovo neuznalo. Pomocí svých spojenců Ruska a Číny se Srbsko zároveň snaží blokovat vstup Kosova do mezinárodních organizací včetně OSN.

Šéf ruské diplomacie podpořil úsilí Evropské unie o normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem. Podle něj však musí být naplněna takzvaná Bruselská dohoda z roku 2013 a především pak její ustanovení, které předpokládá vytvoření kvaziautonomního územního celku složeného z okresů se srbskou většinou v Kosovu. Priština se navzdory svému podpisu pod dohodou její realizaci už léta brání, neboť se obává, že autonomie umožní vměšování Bělehradu do vnitřních záležitostí země.

Podle Reuters dal Lavrov svým podpůrným vyjádřením na adresu EU najevo, že upřednostňuje dialog zprostředkovaný Evropskou unií před Spojenými státy. Washington bude 27. června hostit srbsko-kosovský summit, jehož hlavním tématem má být hospodářská spolupráce.

Lavrovova návštěva se uskutečnila jen tři dny před parlamentními a lokálními volbami v Srbsku, což místní média považují za vyjádření podpory Vučičovi a jeho Srbské pokrokové straně (SNS). Pro Lavrova jde zároveň o první zahraniční cestu od vypuknutí koronavirové pandemie.

Hned příští týden se Vučić naopak chystá do Ruska. Zúčastní se tam odložené přehlídky na Rudém náměstí, která se bude konat 24. června u příležitosti 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Během své návštěvy se má sejít i se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.