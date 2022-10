Ruští vtipálci napálili ukrajinského ministra Kulebu. Můžeme za údery na Krymu, prozradil jim

Telefonát s Kulebou vedl domnělý Michael McFaul, někdejší americký velvyslanec v Moskvě. Falešnému diplomatovi Kuleba mimo jiné řekl, že Kyjev připravuje protiofenzivu na jižní frontě, a to v „blízké spolupráci se svými partnery, Spojenými státy a Británií“.

„Krym není bezprostředním operačním cílem. Ale jestli se mě ptáte, kdo způsobuje výbuchy na Krymu nebo v Belgorodu, tak vám soukromě řeknu, že ano, jsme to my,“ řekl Kuleba v hovoru.

Kyjev se k zodpovědnosti za údery na ruském území a na Ruskem anektovaném Krymském poloostrově oficiálně nehlásí. Podle Ruska za útoky nicméně nepochybně stojí Ukrajina, na jejíž území ruská armáda podnikla letos v únoru invazi.

Velkou pozornost přilákala zejména sobotní mocná exploze na Kerčském mostě, který spojuje ruskou pevninu s Krymem. Moskva tento týden uvedla, že za útokem stojí ukrajinské tajné služby. Ty ruské vyšetřování označily za absurdní a odmítly je komentovat.

Falešný telefonát podle agentury DPA zorganizovalo stejné duo ruských komiků, Vladimir Kuzněcov a Alexej Stoljarov přezdívaní Vovan a Lexus, kteří v létě napálili starosty tří evropských měst. Vedení Berlína, Vídně a Madridu při videohovorech jednalo s falešným starostou Kyjeva Vitalijem Kličkem.

Kuzněcov a Stoljarov jsou v Rusku známí svými falešnými telefonáty s politiky i mezinárodními celebritami. Podařilo se jim oklamat jak zpěváka Eltona Johna, který si myslel, že hovoří s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak i spisovatelku J. K. Rowlingovou, která se domnívala, že mluví s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Na seznam napálených patří však i spisovatel Stephen King a řada politických představitelů od kanadského premiéra Justina Trudeaua, vedení Berlína až po australský Senát, kde se dvojice vydávala za představitele ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

Na konci rozhovoru údajně komici řekli, že „ruští špióni vám kradou klokany, ptakopysky a echidny. To vše se pak dodává přímými lety do Ruska pro zábavu bláznivých ruských oligarchů, kteří na těchto klokanech pořádají špinavé safari,“ uvádí deník The Guardian.

Komici podle DPA nedávno v rozhovoru uvedli, že spolupracovali i s internetovou platformou patřící ruské státní společnosti Gazprom.