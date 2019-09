Do Arktidy se vydává velká expedice. Bude přes rok zkoumat klimatické změny, vědci jsou připraveni i na boj s medvědem

OSLO Globální klimatická stávka probíhá po celém světě, od Německa až po Vanuatu. V pátek se navíc vydává ze severonorského přístavu Tromsö do Arktidy německý ledoborec Polarstern s desítkami expertů na palubě. Ti mají po dobu více než jednoho roku v arktické oblasti studovat klimatické změny. Podle médií jde o nejrozsáhlejší polární výpravu v dějinách.

Až se expedice po několika týdnech cesty Severním ledovým oceánem dostane do oblasti plovoucího mořského ledu, bude plavidlo připojeno k největší a nejsilnější ledové kře, kterou posádka najde. Následně nechá loď volně unášet uprostřed pole ledových ker až do příštího léta. Návrat do domovského přístavu Bremerhaven se předpokládá po 13 měsících, tedy na podzim roku 2020.



Na ledové kře, která musí být alespoň 1,5 metru silná, vybudují experti síť monitorovacích stanic sahající až 50 kilometrů od plavidla. Do projektu se zapojí na 600 vědců a členů personálu z 19 zemí, kteří se na ledoborci Polarstern fungujícím jako základna budou střídat.

Jejich dopravu na Polarstern zajistí další čtyři ledoborce z Ruska, Číny a Švédska, které budou rovněž posádku zásobovat. Na zásobování se budou podílet i letadla, která budou přistávat na ledové ranveji.

Expedice MOSAIC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) za 130 milionů dolarů (3,1 miliardy Kč) bude zkoumat, jak klimatické změny přetvářejí Arktidu. Vědci mají zkoumat atmosféru i mořské dno, chemické složení okolní vody či mořskou faunu a flóru.



Arktida je region, který je nejhůře zasažen globálním oteplováním a vědci předpokládají, že bude hrát klíčovou roli při rozhodování o tom, jak klimatické změny ovlivní zbytek naší planety. „Žádný jiný region světa se za poslední desetiletí neohřál tolik jako Arktida. Na začátku letošního roku tam bylo například tepleji než v Německu,“ řekl velitel expedice Markus Rex z německého Institutu Alfreda Wegenera pro polární výzkum s tím, že tamní klimatické procesy budou vědci zkoumat úplně poprvé.

Účastníci plánované expedice MOSAIC se na cestu do Arktidy připravovali v mrazivých teplotách, protože v zimě rtuť teploměru v oblasti klesá k minus 45 stupňům Celsia. Experti musejí být i připraveni na případné setkání s ledním medvědem. „Všichni naši vědci absolvovali výcvik pro případ střetu s ledním medvědem, což zahrnuje i nošení pušky. Při práci v odlehlých oblastech na ledu s sebou budeme nosit elektrické plůtky a budeme mít doprovod s puškami a signálními pistolemi,“ uvedla Allison Fongová, která pracuje v německém Institutu Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum (AWI).



Zaměstnanci připravují výzkumnou expedici Arktidy v norském přístavu.

Globální klimatická stávka po celém světě

Loď se na cestu vydává ve stejný den, kdy po celém světě probíhá globální klimatická stávka. „Stávkovat“ vyrazily miliony lidí. Například demonstranti v Bangkoku předstírali mrtvé, aby zdůraznili dramatičnost dopadů klimatických změn. Za důslednější ochranu klimatu se demonstrovalo také třeba v Berlíně i Frankfurtu nad Mohanem. U kancléřství vyrostly stany aktivistů, jinde lidé blokují ulice.

Právě v Německu se zástupci konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) se dohodli na balíčku pro opatření na ochranu klimatu. Celkové náklady budou podle listu Süddeutsche Zeitung asi 50 miliard eur (1,3 bilionu korun). Finance mají být k dispozici od letoška do roku 2023.

Expedice MOSAIC se inspiruje cestou slavného norského polárníka Fridtjofa Nansena, který se do Arktidy vypravil s dvanáctičlennou posádkou v letech 1893-1896 na dřevěné lodi Fram. Ta byla schopna vydržet tlak ledových ker a přezimovat v zamrzlém moři. Také Nansen nechal svou loď téměř dva roky driftovat v mořském ledu a nakonec se k severnímu pólu vydal na saních. Pól sice nedobyl, překonal však tehdejší nejsevernější bod dosažený člověkem a svou odvahou a neotřelým plánem se zapsal do dějin světových objevů.