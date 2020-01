Bagdád Nejméně tři rakety dopadly v Bagdádu do ostře střežené zelené zóny, v níž se nacházejí vládní budovy a diplomatické mise včetně velvyslanectví Spojených států. Agentuře Reuters to sdělily policejní zdroje. Už v sobotu dopadla raketa do blízkosti americké ambasády.

Situace v zemi je napjatá poté, co v pátek Američané zabili v Bagdádu klíčového íránského generála Kásema Solejmáního a další osoby, včetně člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise.