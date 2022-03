Do chorvatského Záhřebu spadl zatoulaný dron z války na Ukrajině. Ve městě vytvořil třímetrový kráter

Tupolev Tu-141.

Krátce po 23. hodině dopadl neznámý předmět poblíž studentské koleje Stjepana Radiće, zanechal po sobě metr hluboký a tři metry široký kráter. Svědci podle místních médií uvedli, že nejprve slyšeli velký výbuch, který otřásl celým okolím, a poté nepříjemný zápach.

„Nevím, co to bylo, ale explodovalo to dva metry ode mě. Díky bohu, že žiju,“ napsala na sociálních sítích jedna z místních studentek. Poblíž místa se též našly dva padáky, proto se někteří lidé domnívali, že by mohlo jít o malé letadlo, a začali pátrat po posádce.

Vyšetřování stále probíhá, podle odborníka na vojenské letectví z magazínu War Zone Tylera Rogowaye, který analyzoval fotografie z místa, se ale s největší pravděpodobností jednalo o bezpilotní letoun Tu-141 Střiž sovětské výroby, padáky mohl mít pro zmírnění pádu v případě poruchy. Tyto stroje v současné době používá pouze ukrajinská armáda.

Jedná se tedy zřejmě o dron, který zabloudil z Ukrajiny, ztratil signál a následně mu došlo palivo. „Věřím, že jde o průzkumný dron, který vypadá jako raketa. Musel se vážně poškodit, proletěl celé Maďarsko a nakonec se zřítil v Záhřebu,“ uvedl Rogoway. „Nedávno se objevily informace, že Ukrajina uvedla do provozu drony ze sovětské éry, a pokud vím, Ukrajinci jako jediní na světě používají dron Tu-141,“ dodal.

Based @Based_FIN Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep. #Zagreb #Croatia https://t.co/ArxsNVKmEo oblíbit odpovědět

Podle něj je letoun „docela fascinující kousek ze sovětské éry“, jde o jednomotorový dolnoplošník z hliníkové slitiny s délkou přes 14 metrů. „Ukrajinci ho ale vylepšili během ruské okupace Krymu v roce 2014. Realisticky je tento letoun spíše řízenou střelou než tradičním dronem. Startuje z přívěsu, má předem určenou trasu a shromažďuje informace pomocí kamerových záznamů,“ píše Rogoway.

Nevyloučil ale ani to, že sovětské drony mohlo ze svých skladů vytáhnout i Rusko. Mohly by fungovat jako klamné cíle ukrajinskou protivzdušnou obranu. Stroj, který havaroval v Chorvatku, by byl ale daleko mimo svůj letový dosah. „Ačkoli mohl by doletět až do Záhřebu, pokud by byl vypuštěn z Běloruska. V tuto chvíli pro to ale nemáme žádný důkaz,“ upozornil.