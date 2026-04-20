Nejvýraznější teplotní výkyvy se tento týden projeví v jihozápadní Evropě, především ve Španělsku. Do oblasti začal proudit teplý vzduch ze severní Afriky, což vede k prudkému nárůstu teplot. Zároveň meteorologové očekávají přísun saharského prachu, který může zhoršit viditelnost a zbarvit oblohu do oranžova až červena.
V Madridu mohou teploty zítra vystoupat až k 30 stupňům, v Seville dokonce až ke 34 °C. To je zhruba o 9 až 10 stupňů více, než je pro konec dubna obvyklé.
Neobvyklé teplo zasáhne i Brazílii
Nadprůměrné teploty se očekávají také v Brazílii. Nejvíce se projeví ve státech São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul a Santa Catarina.
Denní maxima zde mohou ke konci týdne dosahovat kolem 30 °C, což je přibližně o 5 až 10 stupňů více oproti dlouhodobému průměru pro toto období.
Jižní Afrika se připravuje na silné bouřky
Zcela opačný charakter bude mít počasí v jižní části Afriky. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které zasáhnou především Botswanu a Jihoafrickou republiku.
Očekávají se intenzivní srážky s úhrny kolem 20 až 30 milimetrů za hodinu, které mohou vést k lokálním záplavám. Bouřky budou doprovázet časté blesky a místy i kroupy.
Prudký obrat počasí v USA
Výrazné teplotní skoky čekají také Severní Ameriku. Po nedávném chladném období, které na západě přineslo i sněžení, se počasí rychle změní.
V centrálních státech, jako jsou Montana, Nebraska, Severní Dakota a Jižní Dakota, mohou teploty vystoupat nad 30 °C. Oproti normálu jde o rozdíl až kolem 15 stupňů. Teplý vzduch se následně rozšíří i na východ kontinentu.
Jak bude v Česku?
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu k nám vlna veder nedosáhne. V úterý bude ještě oblačno až zataženo se srážkami, ale od středy se vyjasní. Teploty ovšem zůstanou pod 20 stupni Celsia.
|Den
|Noční teploty (00-07)
|Denní teploty (7-22)
|úterý 21. dubna
|10 až 14, na JZ kolem 8 °C
|středa 22. dubna
|+3 až -1, při uklidnění větru až -3 °C
|12 až 16 °C
|čtvrtek 23. dubna
|5 až 1, na JZ a Z až -2 °C
|14 až 18 °C
|pátek 24. dubna
|7 až 3 °C, při uklidnění větru až 1 °C
|14 až 18 °C
|sobota 25. dubna
|6 až 2 °C
|14 až 18 °C
|od neděle do úterý
|5 až 1, při zmenšené oblačnosti až -2 °C
|8 až 13, místy až 16 °C
V úterý bude oblačno, místy přeháňky, na jihozápadě až zataženo a srážky četnější. V polohách nad 800, postupně nad tisíc metrů srážky sněhové. A teploty od 10 do 14 stupňů Celsia.
Ve středu a čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou ve středu 12 až 16 stupňů, ve čtvrtek se ještě o dva stupně oteplí.
Na pátek a v sobotu meteorologové předpovídají polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky. Teploměry odpoledne ukážou 14 až 18 stupňů, na severovýchodě 11 až 14 °C.
Od neděle do úterý by mělo být oblačno až zataženo, místy polojasno. Místy přeháňky, od vyšších poloh většinou sněhové. Nejvyšší denní teploty 8 až 13, v závěru období při zmenšené oblačnosti až 16 °C.