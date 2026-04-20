Extrémy počasí v Evropě: podívejte, kde teploty vyskočí i o 15 stupňů nad normál

,
  17:43aktualizováno  17:43
Tento týden přinese výrazné výkyvy počasí po celém světě. Jihozápadní Evropu zasáhne vlna horka, v jižní Africe zase hrozí silné bouřky s přívalovými dešti. Podle meteorologů z MetDesk půjde o nezvyklé odchylky od průměrných teplot pro toto období.

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nejvýraznější teplotní výkyvy se tento týden projeví v jihozápadní Evropě, především ve Španělsku. Do oblasti začal proudit teplý vzduch ze severní Afriky, což vede k prudkému nárůstu teplot. Zároveň meteorologové očekávají přísun saharského prachu, který může zhoršit viditelnost a zbarvit oblohu do oranžova až červena.

V Madridu mohou teploty zítra vystoupat až k 30 stupňům, v Seville dokonce až ke 34 °C. To je zhruba o 9 až 10 stupňů více, než je pro konec dubna obvyklé.

Neobvyklé teplo zasáhne i Brazílii

Nadprůměrné teploty se očekávají také v Brazílii. Nejvíce se projeví ve státech São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul a Santa Catarina.

Denní maxima zde mohou ke konci týdne dosahovat kolem 30 °C, což je přibližně o 5 až 10 stupňů více oproti dlouhodobému průměru pro toto období.

Jižní Afrika se připravuje na silné bouřky

Zcela opačný charakter bude mít počasí v jižní části Afriky. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které zasáhnou především Botswanu a Jihoafrickou republiku.

Očekávají se intenzivní srážky s úhrny kolem 20 až 30 milimetrů za hodinu, které mohou vést k lokálním záplavám. Bouřky budou doprovázet časté blesky a místy i kroupy.

Prudký obrat počasí v USA

Výrazné teplotní skoky čekají také Severní Ameriku. Po nedávném chladném období, které na západě přineslo i sněžení, se počasí rychle změní.

V centrálních státech, jako jsou Montana, Nebraska, Severní Dakota a Jižní Dakota, mohou teploty vystoupat nad 30 °C. Oproti normálu jde o rozdíl až kolem 15 stupňů. Teplý vzduch se následně rozšíří i na východ kontinentu.

Jak bude v Česku?

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu k nám vlna veder nedosáhne. V úterý bude ještě oblačno až zataženo se srážkami, ale od středy se vyjasní. Teploty ovšem zůstanou pod 20 stupni Celsia.

Předpověď teplot pro Česko na tento týden
DenNoční teploty (00-07)Denní teploty (7-22)
úterý 21. dubna10 až 14, na JZ kolem 8 °C
středa 22. dubna+3 až -1, při uklidnění větru až -3 °C12 až 16 °C
čtvrtek 23. dubna5 až 1, na JZ a Z až -2 °C14 až 18 °C
pátek 24. dubna7 až 3 °C, při uklidnění větru až 1 °C14 až 18 °C
sobota 25. dubna6 až 2 °C14 až 18 °C
od neděle do úterý5 až 1, při zmenšené oblačnosti až -2 °C8 až 13, místy až 16 °C

V úterý bude oblačno, místy přeháňky, na jihozápadě až zataženo a srážky četnější. V polohách nad 800, postupně nad tisíc metrů srážky sněhové. A teploty od 10 do 14 stupňů Celsia.

Ve středu a čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou ve středu 12 až 16 stupňů, ve čtvrtek se ještě o dva stupně oteplí.

Předpověď teplot v Česku na tento týden

Na pátek a v sobotu meteorologové předpovídají polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky. Teploměry odpoledne ukážou 14 až 18 stupňů, na severovýchodě 11 až 14 °C.

Od neděle do úterý by mělo být oblačno až zataženo, místy polojasno. Místy přeháňky, od vyšších poloh většinou sněhové. Nejvyšší denní teploty 8 až 13, v závěru období při zmenšené oblačnosti až 16 °C.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.