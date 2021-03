Do hospody s covidpasem? Johnson svým nápadem naštval lidi z branže i své poslance

Londýn Britský premiér Boris Johnson zase jednou píchl do vosího hnízda. Svým návrhem na zavedení vakcinačních certifikátů pro vstup do restauračních zařízení naštval nejen své konzervativní kolegy ze zadních lavic, ale především samotné hospodské.

Puby neboli hospody opět hrají klíčovou roli v diskuzích okolo rozvolňování britských restriktivních opatření. „Den D“, k němuž se upírají zraky všech štamgastů, byl stanoven na 12. dubna, kdy mají otevřít alespoň podniky se zahrádkou. Stále ovšem není jasné, kdo do nich vlastně bude mít přístup, a to především od poloviny května, kdy mají otevřít všechny puby v plné kapacitě.



Britský premiér Boris Johnson ve středu uvedl, že hospodští „by mohli mít právo“ po zákaznících vyžadovat vakcinační certifikát, v Česku přezdívaný covidpas. To se však setkalo s kritikou nejen konzervativních poslanců, kterým je premiérova přísná koronavirová politika dlouho trnem v oku, ale především samotných hospodských.



„Je to dost špatně promyšlený nápad,“ řekl britskému deníku The Times pivovarník Jonathan Neame, pod jehož gesci spadají desítky hospod po celé Anglii. „Obávám se, jak velkému tlaku vystavíme naše mladé lidi – 50 procentům zaměstnanců hospod je pod pětadvacet a my je budeme nutit dělat velmi náročná rozhodnutí. Nejsou na to trénovaní, tak jako třeba vyhazovači v nočních klubech.“



Neamovi rovněž není jasné, kdo přesně bude nové nařízení kontrolovat. Budou policisté dělat „přepadové“ zátahy na hospody, aby zjistili, který zákazník nebyl očkován? „Nemyslím, že tohle je společnost, ve které chceme žít,“ uvedl pivovarník.



Komplikované aspekty kontroverzního opatření má objasnit vládní komise vedená kancléřem Lancasterského vévodství a blízkým spolupracovníkem premiéra Michealem Govem. Vzhledem k tomu, že svou zprávu má odevzdat až za dva měsíce, zatímco hospody otvírají za dva týdny, však lidem jako Jonathan nejspíš příliš nepomůže.



Skeptické menšiny

Johnson čelí neobvykle silné kritice nejen proto, že puby jsou takříkajíc britským národním dědictvím, ale také proto, že podobné opatření ještě před měsícem naprosto vyloučil. Konzervativní poslanci ze zadních lavic tehdy namítali mimo jiné to, že covidpasy do hospod by v praxi diskvalifikovaly početné rasové menšiny, které se ve Spojeném království nechtějí nechat očkovat.

S hrůzou byla konzervativci vnímána také slova, která premiér pronesl, když se ve středu snažil své rozhodnutí hájit. Na otázku, zda podobný zásah do soukromého sektoru a lidské svobody nejde proti jeho liberálním instinktům, Johnson totiž odvětil následovně: „Můj dojem je, že veřejnost má v sobě obrovskou moudrost a lidé instinktivně poznají, když jim hrozí nebezpečí. Teď vidí, že covid je kolektivní hrozbou, a po nás coby své vládě, a po mně coby svém ministerském předsedovi chtějí, abychom udělali všechno, co je v našich silách, k jejich ochraně.“



Taková racionalizace jde však proti všem hodnotám, které britští konzervativci tradičně hájili – důrazu na malou vládu a osobní rozhodování a zodpovědnost. Podle konzervativního poslance Stevea Bakera, jednoho z předních lockdownových skeptiků ze zadních lavic britského parlamentu, se ministerský předseda dostal „na velmi nebezpečnou stezku“, která povede k „dvoutřídní Británii“.

„Výsledkem budou podniky odmítající zákazníky původem z komunit, které jsou k očkování bohužel skeptické,“ uvedl Baker pro The Times, narážeje především na černé Brity. „Nesmíme do této nebezpečné pasti vkročit.“