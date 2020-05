Do karantény se uchýlili další členové krizového týmu Bílého domu. Mezi nimi i uznávaný epidemiolog Fauci

Washington Další dva členové krizového týmu Bílého domu zřízeného pro koordinaci boje s pandemií koronaviru se uchýlili do karantény. Uznávaný epidemiolog Anthony Fauci a šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield se budou preventivně po dva týdny stranit dalších lidí poté, co přišli do kontaktu s osobami, u jichž se prokázala infekce SARS-CoV-2.

Informovala o tom americká média. V izolaci je přitom už od pátku další člen týmu Stephen Hahn, šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Vrchní americký epidemiolog Fauci doufá, že volby nebudou zasaženy. USA evidují 20 608 obětí Fauci se stal v posledních týdnech v USA známou tváří díky svým vystoupením na tiskových brífincích po boku prezidenta Donalda Trumpa. Epidemiolog oznámil, že podstoupí „pozměněnou karanténu“, čímž myslí, že bude pracovat z domova, nosit neustále roušku a do své kanceláře v Národním ústavu zdraví (NIH) bude chodit jen tehdy, když tam nebude nikdo jiný. Pokud prý bude muset navštívit Bílý dům či do Kongres, učiní tak po přijetí veškerých preventivních opatření, uvedl ve vyjádření NIH. Šéf CDC Robert Redfield bude v izolaci 14 dní, kdy také hodlá pracovat z domova. Bílý dům neuvedl, s kým konkrétně přišli členové krizového týmu do kontaktu. V pátek ovšem vyšel pozitivní test na koronavirus mluvčí amerického viceprezidenta Katie Millerové, která se několikrát účastnila jednání koronavirového štábu.

Všichni členové týmu nyní podstupují každodenní rychlotesty na přítomnost koronaviru, které zatím byly všechny negativní. To samé platí také o Trumpovi samotném i jeho viceprezidentovi Mikovi Pencovi. Bílý dům o nich ve čtvrtek prohlásil, že se těší dobrému zdraví poté, co se přítomnost koronaviru prokázala u jednoho z prezidentových osobních asistentů.