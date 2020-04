Do lokálů v Rakousku jen s rezervací. Zákazníci nemusí mít roušky, obsluha ano

VÍDEŇ/PRAHA Rakousko dál pokračuje ve své uvolňovací strategii v souvislosti s koronavirovou pandemií. Od prvního května skončí omezení pro volný pohyb osob, na veřejnosti se budou moci opět scházet skupiny do deseti lidí. Dosud směli Rakušané opouštět domovy pouze za účelem obstarávání nejnutnějších potřeb a kvůli cestě do práce. Zvýší se také povolený počet lidí, kteří se budou moci nově zúčastnit pohřbů, a to sice na třicet.

Na základě rozhodnutí vlády se mohou těšit na otevření svých provozoven i majitelé restaurací. K tomu by mělo dojít počínaje 15. květnem a tyto podniky pak mohou mít otevřeno mezi 6. a 23. hodinou. Stoly budou muset být od sebe v bezpečné vzdálenosti a u každého mohou sedět maximálně čtyři dospělé osoby plus děti. Na rozdíl od obsluhy nebudou muset mít zákazníci roušky. Jít do restaurace bude ovšem možné pouze po předchozí rezervaci a po příchodu nebude možné vybrat si stůl. Naopak noční lokály a bary, které by měly otevřeno celou noc, zůstanou i nadále zavřené. Dovoleno nebude ani konzumovat nápoje u baru či u výčepu. „To byl v minulosti neuralgický bod, kde se na malém prostoru tísnilo velké množství lidí,“ uvedl k tomu včera ministr zdravotnictví Rudolf Anschober.



Od začátku příštího týdne budou moct v řadě rakouských měst otevřít i dětská hřiště. Počínaje 1. květnem mají být v Rakousku povoleny i demonstrace. Vídeňský magistrát již ke včerejšímu dni přijal ohlášení na 15 shromáždění chystaných v souvislosti se svátkem práce 1. května. Rakouský parlament včera rozhodl, že demonstrace budou možné jen tehdy, když budou respektována pravidla platná pro pohyb ve veřejném prostoru, mezi něž patří hlavně dodržování bezpečné vzdálenosti a nošení ochranných prostředků zakrývajících ústa a nos. V opačném případě by mohly být demonstrace rozpuštěny.



První začali s uvolňováním

Rakousko patřilo k prvním státům v Evropě, které začaly po Velikonocích s opatrným návratem do stavu před vypuknutím koronavirové krize. Otevřelo první obchody, stavebniny a zahrádkářství. „Jsme na velmi, velmi dobré cestě,“ prohlásil včera ministr zdravotnictví. Podle jeho slov zůstalo navzdory první vlně otevření i teplému počasí takzvané reprodukční číslo, udávající, kolik dalších lidí může jeden člověk nakazit, na nízké úrovni. V Rakousku kleslo podle vlády v posledních dnech pod 0,6. Anschober ocenil rakouskou veřejnost, že dosud přijatá opatření dodržovala. „Bohužel to ale ještě není za námi, můžeme to kdykoli zastavit,“ varoval ministr.

Vláda ve Vídni včera oznámila, že 29. května budou moct otevřít i hotely. V této fázi zahájí provoz i bazény, turistické památky a uzavřené pavilony zoologických zahrad. Do jejich venkovních expozic bude možné jít poprvé již 15. května. Podmínkou ale bude, aby návštěvníci dodržovali minimální rozestup jednoho metru.

Rakousko koncem minulého týdne také oznámilo plán na postupné otevření škol všech stupňů. K tomu by mělo dojít 18. května. Armáda včera začala kvůli tomu rozvážet do škol ochranné masky. Vláda jich pro začátek vyčlenila necelý 1,3 milionu.

Někteří odborníci varují, že je třeba počítat s tím, že další fáze uvolňování bude mít za následek opětovný nárůst počtu infikovaných. „Je to jako skok do studené vody a situace, kterou jsme tu za posledních šedesát až sedmdesát let neměli,“ citovala rakouská agentura APA vídeňského odborníka na tropickou medicínu Herwiga Kolleritsche. Podle jeho názoru se nejpozději měsíc po zrušení omezení dostaví opětovný nárůst počtu infikovaných. O to důležitější dle Kolleritsche bude, aby se dařilo důsledně vystopovat, od koho se noví pacienti s nemocí covid-19 nakazili.

Ke včerejšímu dni evidovaly úřady v Rakousku celkem přes 15 tisíc nakažených nemocí covid-19, což je o 47 víc než předchozí den, a necelých 600 obětí. Aktuálně infikovaných je přes 2200 a počet vyléčených ke včerejšímu dni přesáhl hranici 12 500 lidí.