Do mrakodrapu v Pekingu narazilo malé letadlo, z výšky padaly už jen jeho trosky

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  17:52aktualizováno  17:52
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Do nejvyšší budovy v Pekingu v pátek narazilo malé letadlo. S odvoláním na svědky o tom informují tiskové agentury, tamní úřady se k tomu bezprostředně nevyjádřily. Na zveřejněném videu, které koluje po sociálních sítích jsou vidět padající trosky letadla a poškozená fasáda mrakodrapu China Zun, známého také jako Citic Tower. Nepředpokládá se, že by osádka stroje nehodu přežila.

Na fotografiích a videích, která se krátce šířila po internetu, bylo patrné poškození jedné strany 528 metrů vysokého mrakodrapu. Příspěvky byly následně z čínských sociálních sítí odstraněny. Podle hongkongského listu South China Morning Post do budovy narazilo malé letadlo.

Svědkyně citovaná hongkongským deníkem uvedla, že byla krátce před 18:00 místního času (12:00 SELČ) z budovy evakuována. Okolí mrakodrapu v centrální obchodní čtvrti uzavřela policie, na místo dorazily desítky policistů, hasičské vozy i sanitky. Novináře policisté vyzývali, aby nefotografovali a oblast opustili.

Na některých snímcích trosek byla vidět registrace B-12PP. Veřejně dostupné údaje o letech podle agentury DPA naznačují, že mohlo jít o lehké sportovní letadlo čínské výroby typu Sunward SA60L Aurora.

Příčina nehody zatím není známa. Nad Pekingem obvykle platí přísná omezení letového provozu a lety malých letadel i dronů podléhají zvláštnímu povolení.

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