Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník

Helikoptéru sledovaly polské radiolokační systémy, vzlétly kvůli ní stíhačky a v pohotovosti byly pozemní síly i prostředky obrany.
„Z povahy tohoto incidentu vyplývá, že Rusko opět prověřuje připravenost naší protivzdušné obrany,“ konstatovala polská armáda.
Polsko je ve stavu zvýšené pohotovosti kvůli ruské invazi na Ukrajinu, proti které ruská armáda každodenně podniká dronové a raketové útoky. Polsko napadenou zemi podporuje a opakovaně varuje před provokacemi ze strany Moskvy.
Kaliningradská oblast je ruská exkláva vklíněná mezi Polskem a Litvou.
Ruská ambasáda ve Varšavě na žádost agentury Reuters o komentář k incidentu okamžitě nereagovala.