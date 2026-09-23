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Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník

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  14:18aktualizováno  14:27
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Do polského vzdušného prostoru na několik desítek sekund vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník Mi-8, oznámila polská armáda. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 42 vteřinách polský vzdušný prostor opustil.

Helikoptéru sledovaly polské radiolokační systémy, vzlétly kvůli ní stíhačky a v pohotovosti byly pozemní síly i prostředky obrany.

„Z povahy tohoto incidentu vyplývá, že Rusko opět prověřuje připravenost naší protivzdušné obrany,“ konstatovala polská armáda.

Polsko je ve stavu zvýšené pohotovosti kvůli ruské invazi na Ukrajinu, proti které ruská armáda každodenně podniká dronové a raketové útoky. Polsko napadenou zemi podporuje a opakovaně varuje před provokacemi ze strany Moskvy.

Kaliningradská oblast je ruská exkláva vklíněná mezi Polskem a Litvou.

Ruská ambasáda ve Varšavě na žádost agentury Reuters o komentář k incidentu okamžitě nereagovala.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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