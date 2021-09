Do práce jen s očkováním. Itálie přitvrzuje, už má nejpřísnější restrikce v celé EU

Bez „zeleného pasu“ nemůžete do práce a nebudete dostávat žádný plat. Tak zní vzkaz italské vlády pro ty, kdo se nechtějí nechat očkovat proti nemoci covid-19. Nový zákon, jehož nezakrytým cílem je přinutit co největší počet Italů k vakcinaci, v Itálii vejde v platnost od 15. října.



V Itálii je pro získání tzv. zeleného pasu potřebné se buď nechat naočkovat či se prokázat přítomností protilátek v těle po prodělané nemoci covid-19. Další možností je doložit negativní test na koronavirus, avšak vzhledem k tomu, že platnost molekulárních testů je nyní vládním dekretem stanovená na pouhé tři dny, budou pro výkon povolání reálné jen první dvě možnosti. Jen slabou útěchu pro ty, kdo očkování nechtějí, je fakt, že vláda zastropovala cenu testů na 15 eur (asi 380 korun). Výjimku z nového zákona budou mít pouze ti jedinci, kteří prokáží, že se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů.

Na Apeninském poloostrově platí již od dubna povinnost nechat se očkovat pro pracovníky vybraných profesí, zejména ve zdravotnictví. Později přibyla povinnost prokazovat se „zeleným pasem“ při vstupu mj. do vnitřních prostor restaurací, na sportoviště a kulturní podniky, nově například i do spojů dálkové dopravy.

Podmínit pracovní činnost „zeleným pasem“ tak lze vnímat jako další krok ve snaze vlády dosáhnout co možná nejvyšší proočkovanosti populace. Ta je přitom v mezinárodním srovnání již teď vysoká: obě dávky vakcíny proti nemoci covid-19 si nechalo aplikovat 66 procent Italů.

Z celosvětového hlediska ovšem Itálie také patří mezi státy koronavirovou krizí nejhůře postižené. V zemi je evidováno více než 130 000 úmrtí na nemoc covid-19 a nejvíce zasažený sever Itálie se zřejmě stal prostorem, odkud infekce „přeskočila“ z Číny do Evropy.

Po pěti dnech na suchu

Podmínka „zeleného pasu“ pro výkon povolání bude od poloviny října platit pro všechny typy pracovních poměrů nezávisle na pracovní pozici, tedy od manažerů velkých firem po samostatně podnikající osoby jako jsou třeba řemeslníci či umělci.

Povinnost kontroly uvalil nový zákon na zaměstnavatele, kteří musí do 15. října vypracovat podrobné protokoly stanovující jakým způsobem budou své zaměstnance kontrolovat. Případné protivení se zákonu může být „odměněno“ sankcí až 1500 eur (asi 38 000 korun) za jednu nenaočkovanou osobu. Jak dlouho má nový režim platit italská vláda neuvedla.

Podle sdělení úřadu italského premiéra se z těch, kterých se nové nařízení dotkne, dosud nenechalo naočkovat asi čtyři miliony lidí. Kdo bude vakcinaci i nadále vzdorovat a neprokáže se testem či protilátkami, nebude moci na pracoviště a po pěti dnech mu přestane jít plat. Nemůže ale dostat výpověď, jeho pracovní pozice bude pouze „pozastavena“.

Oficiálním účelem nového – podle mnohých drakonicky přísného – zákona má být dosažení blíže nespecifikované „sociální imunity“. „Pokud by se nám do konce října podařilo naočkovat celkem 44 milionů lidí, mohli bychom vzhlížet k chladnému období roku s menšími starostmi,“ řekl podle deníku La Repubblica generál Francesco Figliuolo, zvláštní komisař italské vlády pro boj s koronavirem, aniž by upřesnil jak k číslu 44 milionů došel.

Vývoj posledních týdnů není v Itálii co do vývoje koronavirové infekce nijak dramatický, aktuálně se v šedesátimilionové zemi nachází v nemocnicích s nákazou ve vážném stavu asi 500 lidí. Všechny italské regiony s výjimkou Sicílie jsou v bílém, tedy nejmírnějším pásmu.

Nejtvrdší v Evropě

Italský zákon podmiňující veškerou pracovní činnost „zeleným pasem“ je nejpřísnější v Evropě. V některých státech starého kontinentu jako je Francie nebo Řecko platí povinnost nechat se očkovat „pouze“ pro vybrané profese, nejčastěji ve zdravotnictví, sociálních službách či školství. Plošnou vakcinaci proti nemoci covid-19 pro celou populaci bez rozdílu zatím nařídily jen tři státy světa: totalitní Turkmenistán, Indonésie (kde je však dosud naočkováno jen asi 16 procent obyvatel), a Mikronésie, kde žije pouhých 100 000 lidí.

Očkování povinné pro všechny vážně zvažovala ještě před několika týdny i italská vláda. Kabinet technokratického premiéra Maria Draghiho ale tento plán nakonec stáhl, zřejmě i proto, že kvůli tomu hrozila roztržka mezi stranami podporujícími vládu – krajně pravicová Liga exministra vnitra Mattea Salviniho byla ostře proti.