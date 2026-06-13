Do Středoafrické republiky přiletělo první letadlo s migranty vyhoštěnými z USA

S odkazem na imigrační právníky o tom informuje agentura AP. Je to nejnovější příklad praktikování široce kritizovaných dohod vlády prezidenta Donalda Trumpa s africkými a latinskoamerickými zeměmi o přijímání osob vyhoštěných do třetích zemí, uvedla agentura.
Podle imigračních advokátů uzavřela Trumpova administrativa často tajné dohody o odesílání cizinců bez platného pobytu do třetích zemí, protože je legálně nemůže poslat do jejich země původu. Velmi chudá konfliktem sužovaná Středoafrická republika je jedním z nejméně devíti afrických států, které s USA takovou dohodu podepsaly, píše AP.
Dohody jsou součástí rozsáhlého amerického zásahu proti imigraci. Na jejich základě byly do téměř dvou desítek zemí deportovány tisíce lidí.
Bezpečnostními problémy v zemi
„Tito lidé jsou vyhošťováni ze Spojených států a ponecháni napospas osudu v zemi, kde nemají žádný právní status, žádné kontakty ani žádnou podpůrnou síť. Obáváme se, že budou nakonec nuceni vrátit se do zemí, ze kterých původně uprchli,“ uvedla v pátek právnička Emily Trostleová, která zastupuje dvě vyhoštěné ženy.
Podle agentury Reuters byla v deportačním letu i íránská demokratická aktivistka, kterou v její vlasti pronásledují. Podle její právničky je přesun do Středoafrické republiky, ke které žena nemá žádné vazby, mimořádně nebezpečný.
Advokátka to zdůvodnila bezpečnostními problémy v této zemi a rizikem, že aktivistka bude poslána zpět do Íránu.
Zdroj Reuters uvedl, že na základě dohody by do Středoafrické republiky mohly být deportovány stovky migrantů. Spojené státy uzavřely dohodu i se sousední Demokratickou republikou Kongo, která čelí epidemii eboly.