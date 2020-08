Do Tuniska mohou Češi s cestovkami stále bez testu. Nezneužívejte tuto výhodu, varuje ambasáda

Praha/Tunis Po středečním výroku tuniského ministra zdravotnictví, že budou vyžadovány negativní PCR testy na covid-19 nehledě na to, odkud cestující přijíždějí, padla na mnohé Čechy panika, jelikož exotická destinace se jako jediná země v Africe zcela volně zpřístupnila teprve v sobotu.

Od té chvíle do Tuniska stihlo odletět minimálně 1000 krajanů. Naštěstí šlo jen o špatnou formulaci a nepochopení výroku, výjimka pro Čechy stále platí, co víc, je vlastně ještě exkluzivnější než předtím.

„Odkud jste?“ ptá se lámanou angličtinou tuniský trhovec v hammametské medíně (medína je označení pro starou část mnoha severoafrických měst, typicky je opevněná, tvořená bludištěm úzkých uliček, někdy dokonce zastřešených a položených v několika patrech nad sebou).

Místní vzhledem ke koloniální minulosti ovládají výborně francouzštinu, tou však nehovořím já. Když sdělím, že z České republiky, rozzáří se pánovi očka. „Praha, Sparta, pivo,“ spustí hned roztomilou češtinou asociace spojené s naší vlastí. V mžiku se přidávají další a další prodejci. Každý by se mnou nejraději usmlouval alespoň polovinu zboží ze svého krámku.

„Tý vole, tos mě teda zklamal,“ ozve se za mými zády, když se dávám na pozvolný útěk s cílem zachránit své poslední dináry, tuniskou národní měnu. Radost prodejců ze zákazníka je pochopitelná: možná vůbec nejprogresivnější arabská země, na jejímž HDP se turismus podílí mezi 8-14 %, totiž několik dlouhých měsíců neviděla ani jednoho cestovatele. Své hranice země, počtem obyvatel zhruba srovnatelná s Českem, znovu otevřela 27. června.

Od té doby se do 19. srpna dle tuniské tiskové agentury TAP, která citovala zdejší ministerstvo zdravotnictví, potvrdilo 1225 nových případů nákazy covidem, z čehož 776 nakažených bylo spojeno s místními, zatímco 449 případů bylo ze zahraničí.

Přílet prvním letadlem na tuniské letiště Enfidha po koronavirové odstávce. Místní si připravili milé uvítání. Od soboty 15. srpna 2020 je umožněno Čechům a Polákům cestovat do země a to navíc bez nutnosti testu na covid-19, pokud jde o skupinový zájezd s CK. pic.twitter.com/lMfFgWCkvq — Dominik.Stein (@dominik74696748) August 16, 2020

Pro Čechy se země zpřístupnila v sobotu 15. srpna, kdy do severní Afriky rovnou odletěla první tři letadla: jedno na tuniský ostrov Djerba a dvě na kontinent. Ačkoliv jsme v tuniském semaforu označeni jako oranžoví, tedy bychom měli při vstupu předložit negativní PCR test, pro Čechy a Poláky byla při skupinovém cestování s cestovními kancelářemi dohodnuta výjimka, která turisty této povinnosti zbavuje.

Ve středu 19. srpna pak ale mnohé vyděsilo prohlášení ministra zdravotnictví Muhammada Habíba, který na tiskové konferenci sdělil: „Žádný cestující nebude moci vstoupit do Tuniska, aniž by předložil negativní test na koronavirus, a to bez ohledu na zemi původu.“

Komunikační šum

Šlo ale o nedostatečné vysvětlení z tuniské strany a nepochopení ze strany české. Jak TAP upřesnila o pár hodin později, od 26. srpna se mění to, že negativní test při vstupu do země budou muset předložit turisté ze všech zemí, tedy i těch označených například zelenou barvou, nikoliv pouze ti z oranžových oblastí. Výjimka pro Čechy však stále platí, nebyla zrušena, jak to ze začátku vypadalo. Dalo by se naopak říci, že jsme ještě ve výjimečnější pozici než předtím.

Hygienická opatření v tuniských hotelech: rozestupy, dezinfekce, roušky u zaměstnanců. pic.twitter.com/jo73kRH5NK — Dominik.Stein (@dominik74696748) August 19, 2020

„Poté, co se včera objevily zprávy o vyjádření tuniského ministra zdravotnictví, jsme pro jistotu ověřovali platnost výjimky. Pan ministr jednáním standardně pověřil naši ambasádu v Tunisku, pan velvyslanec po hovoru s tamním ministerstvem zdravotnictví potvrdil, že výjimka nadále platí, což je dobrá zpráva pro všechny Čechy, kteří chtějí v této severoafrické zemi trávit svou dovolenou,“ uvedla na dotaz serveru Lidovky.cz Zuzana Štíchová, ředitelka odboru komunikace ministerstva zahraničních věcí.

Na Twitteru informaci potvrdil i sám ministr zahraničí Tomáš Petříček. „K dnešnímu dni jsme vypravili do Tuniska a na ostrov Djerba 9 letadel, což je bezmála 1400 klientů,“ říká pro server Lidovky.cz Ondřej Rušikvas, provozní ředitel CK Blue Style.

Tuniské městečko Sidi Bou Said vystavěné na skále nad mořem je zapsáno do seznamu památek světového dědictví UNESCO. Za svůj unikátní modrobílý nádech vděčí letovisko baronovi Rodolphu d´Erlanger. Ten se rozhodl, že kouzlo města je třeba uchovat pro další generace, skoupil všechny místní paláce a přesvědčil krále, aby vydal dekret, že se tady nesmí nic měnit. Příkaz stále platí a pokud by některý z obyvatelů zákon o modré a bílé porušil, nejen že by dostal pokutu, ale musel by mříže, plot či bránu opět přetřít.

Opatření tuniského ministerstva zdravotnictví bylo reakcí na nárůst počtu nákaz v zemi, ve čtvrtek dle serveru Worldometers přibylo přes 100 infikovaných. „Posledních pár dnů přibývá počet případů, to je pravda, ale nemá to žádnou souvislost s turisty z Evropy. Od začátku srpna k nám přijíždějí Francouzi, Němci, nyní tedy i Češi a Poláci. U žádné z těchto národností jsme díky bohu doposud nezaznamenali ani jednu nákazu covidem-19. Nárůst ani neprobíhá v destinacích, kam Evropané nejčastěji cestují. Nejhůře zasažený je jih země,“ sdělil pro server Lidovky.cz Mohamed Oussama Ben Yedder, ředitel Tuniského národního institutu pro Českou a Slovenskou republiku.

Výjimka pro Čechy cestující hromadně do Tuniska s CK stále platí, nebyla zrušena, jak to z počátku mohlo dle zpráv některých zpravodajských webů vypadat. Dalo by se naopak říci, že jsme ještě ve výjimečnější pozici než předtím. pic.twitter.com/6ia7cBIsSw — Dominik.Stein (@dominik74696748) August 20, 2020

Česká ambasáda v Tunisku vedená Janem Vyčítalem vyzývá, aby individuální cestující, pro něž výjimka neplatí, nezneužívali charterové lety k individuální turistice ve snaze vyhnout se povinnosti předložit negativní PCR test. „Nejenže mohou být při kontrole na území Tuniska sankcionováni, ale v konečném důsledku by toto chování mohlo vést ke zrušení výše uvedené výjimky pro všechny cestující z České republiky,“ píše se na oficiálních webových stránkách velvyslanectví.