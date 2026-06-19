Pětačtyřicetiletý Anton Milajev se do takzvané speciální vojenské operace, jak se v Rusku oficiálně nazývá invaze na Ukrajinu, zapojil loni na podzim a působil u ženistů. Už v listopadu s ním ale jeho příbuzní ztratili kontakt.
Jeho matka Irina Kuzněcovová Baze řekla, že po několika měsících přišla zpráva, že její syn je v ukrajinském zajetí v Chersonské oblasti.
Milajev je nevlastním vnukem Galiny Brežněvové, která ale chlapce vychovávala jako vlastního. Galina Brežněvová byla jedním ze dvou dětí Leonida Brežněva. Zemřela v roce 1998.
Leonid Brežněv se narodil v dnešním Kamjanske v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Prvním tajemníkem ÚV Komunistické strany Sovětského svazu se stal v říjnu 1964 a v čele SSSR stál 18 let. Za jeho vlády například vojska Varšavské smlouvy v srpnu 1968 okupovala Československo.