Ukrajinci zajali na frontě pravnuka sovětského vůdce Leonida Brežněva

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  7:35aktualizováno  7:35
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Pravnuk sovětského vůdce Leonida Brežněva bojoval na straně Ruska ve válce na Ukrajině a podle telegramového kanálu Baza padl do ukrajinského zajetí. Ukrajinská strana tuto informaci zatím oficiálně nepotvrdila.

1968: Co vyvolávalo u občanů naději, byla pro Brežněva kontrarevoluce (5. díl) | foto: iDNES.cz, Reuters

Pětačtyřicetiletý Anton Milajev se do takzvané speciální vojenské operace, jak se v Rusku oficiálně nazývá invaze na Ukrajinu, zapojil loni na podzim a působil u ženistů. Už v listopadu s ním ale jeho příbuzní ztratili kontakt.

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Jeho matka Irina Kuzněcovová Baze řekla, že po několika měsících přišla zpráva, že její syn je v ukrajinském zajetí v Chersonské oblasti.

Pravnuk sovětského vůdce Leonida Brežněva Anton Milajev.

Milajev je nevlastním vnukem Galiny Brežněvové, která ale chlapce vychovávala jako vlastního. Galina Brežněvová byla jedním ze dvou dětí Leonida Brežněva. Zemřela v roce 1998.

Leonid Brežněv se narodil v dnešním Kamjanske v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Prvním tajemníkem ÚV Komunistické strany Sovětského svazu se stal v říjnu 1964 a v čele SSSR stál 18 let. Za jeho vlády například vojska Varšavské smlouvy v srpnu 1968 okupovala Československo.

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