Dobrovolníci jsou ochotni riskovat vlastní životy za vývoj léku na koronavirus, přihlásilo se jich skoro 37 000

Vizí organizace je nashromáždit dobrovolníky po celém světě, kteří budou podstupovat testování vakcíny tak, že se v laboratorních podmínkách nechají přímo nakazit koronavirem. Tento postup by měl radikálně snížit dobu testování vakcín a urychlit tak zastavení globální pandemie. Metoda zatím nemá velkou podporu, přestože byla v minulosti mnohokrát využita, například při objevu léku na malárii, choleru či vakcíny proti chřipkovému viru typu A zvaného „influenza“.

Organizace byla založena před čtyřmi měsíci Joshem Morissonem a Sophii Rose. Za tu dobu se jí podařilo získat obrovskou celosvětovou pozornost a zmobilizovat deseti tisíce dobrovolníků. Vedení organizace je přesvědčeno, že v současné situaci globální pandemie je tato metoda nejlepším řešením. Uvádí, že riziko smrti při dobrovolném nakažení koronavirem pro mladé lidi od 20 do 29 let je 1 ku 14 000. Je tak více než čtyřikrát nižší jako při darování ledviny. Mluvčí organizace Abie Rohrig tvrdí v rozhovoru pro Spectrum News, že ti, kdo se přihlásili, si rizika uvědomují, a že jsou ochotni je podstoupit pro dobro celého lidstva. Urychlení vývoje léku podle něj může zachránit 150 000 lidí každý měsíc, kteří na zdravotní komplikace způsobené virem Covid-19 umírají.

