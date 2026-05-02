Rudý Čech je v Rusku doma. Hašek a Švejk se těší u Rusů stále velké popularitě, říká spisovatel

Premium

Fotogalerie 2

Hrdina. Nebo spíš antihrdina? Švejk není prototypem odvahy, sebeobětování ani vůle zvítězit. Sice dělá, co se po něm chce, ale to je asi tak všechno.

Jiří Just
Rozhovor
Rusové nemilují Švejka ze socialistické povinnosti. Má blízko k ruskému humoru i kultuře, podotýká tamní znalec Jaroslava Haška a jeho nejslavnějšího díla Sergej Solouch.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Řekni, že v Rusku nemají tak dobrou kontušovku, řekni, ať mohu klidně jít spát. Přiznej to jako muž.“ Třicátého dubna by Jaroslav Hašek, autor světoznámých Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, oslavil 143. narozeniny. Navzdory svým létům a atmosféře v zemi se Hašek i jeho ikonický hrdina těší v Rusku mimořádné popularitě. „Stal se stejně nedílnou součástí ruského kulturního prostředí jako Anna Karenina nebo Bratři Karamazovi,“ upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky.cz ruský spisovatel, překladatel a znalec Haškova díla Sergej Solouch.

Lidovky.cz: Jak populární je dnes Švejk, a vlastně i sám Jaroslav Hašek, v Rusku? Mám dojem, že Rusy už příliš nezajímají, nepotřebují je.
Myslím, že odpověď na tuto otázku se snadno dozvíte, když se podíváte na nějakou ruskou populární sociální síť, třeba Vkontakte. Stačí zadat do vyhledávače Švejk nebo Hašek, a okamžitě vypadnou desítky čerstvých příspěvků. A to nejen s doporučeními, abyste si přečetli knihu, nebo s úvahami o jejím obsahu, ale co je mnohem výmluvnější a zajímavější, příspěvky s desítkami citátů ze Švejka, které se týkají různých aktuálních témat.

Sergej Solouch (*1959)

Sergej Solouch.
  • ruský spisovatel, esejista a překladatel
  • byl nominován na prestižní ruské literární ceny Bolšaja kniha, Buker a Antibuker
  • ve své tvorbě se rovněž věnuje životu Jaroslava Haška a československým legiím v Rusku
  • autor knihy Osudy dobrého vojáka Švejka: Komentáře k ruskému překladu, Nikdо za nic nedostane. Jaroslav Hašek a Jarmila Mayerová. Příběh lásky (v roce 2023 vyšlo v češtině) a Kde domov můj: sborník českých literárních materiálů o první světové a ruské občanské válce

O čem to svědčí? O tom, že Haškův román o dobrém vojákovi se již dávno stal stejně nedílnou součástí ruského kulturního prostředí jako Anna Karenina nebo Bratři Karamazovi. Splynul s ním a nyní je jeho přirozenou a samozřejmou součástí.

Lidovky.cz: Švejk je trochu zvláštní téma, hodí se vůbec do současné doby a atmosféry v Rusku?
Absurdita a idiotismus jsou stejně neodmyslitelnou součástí života jako smrt. A stejně tak jsou nevyhnutelné. Žádné změny v atmosféře doby nemohou přerušit tuto přirozenou chemii celé lidské společnosti. Hloupost je naše všechno. Je to to, čím člověk dýchá. Žije. A bude žít. To znamená plácat nesmysly, plést si věci, mýlit se, bloudit a podvádět, dostávat se do průšvihů a z obtížných situací vycházet jako vítěz. Takže úřední blb Švejk je všude vítán a vždycky je všude doma. Stejně jako všichni kolem něj. V jakoukoliv dobu a v jakémkoliv koutě této planety.

Lidovky.cz: Proč vždycky v Rusku k Švejkovi měli tak něžný vztah, nebo možná ještě stále mají? Ještě před 13 lety mu dokonce odhalovali sochy...
Ano, v roce 2013 v Samaře, předtím v roce 2011 na nádraží v Bugulmě a v roce 2003 v Petrohradu. Copak mohou mít jiný vztah v zemi, kde je apokryfické úsloví o dvou hlavních a neměnných neštěstích: cestách a hlupácích, s gustem připisované snad každému druhému ruskému kronikáři každodennosti, znalců života, počínaje Radiščevem a konče Karamzinem?

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.