Rudý Čech je v Rusku doma. Hašek a Švejk se těší u Rusů stále velké popularitě, říká spisovatel

„Řekni, že v Rusku nemají tak dobrou kontušovku, řekni, ať mohu klidně jít spát. Přiznej to jako muž.“ Třicátého dubna by Jaroslav Hašek, autor světoznámých Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, oslavil 143. narozeniny. Navzdory svým létům a atmosféře v zemi se Hašek i jeho ikonický hrdina těší v Rusku mimořádné popularitě. „Stal se stejně nedílnou součástí ruského kulturního prostředí jako Anna Karenina nebo Bratři Karamazovi,“ upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky.cz ruský spisovatel, překladatel a znalec Haškova díla Sergej Solouch.
Lidovky.cz: Jak populární je dnes Švejk, a vlastně i sám Jaroslav Hašek, v Rusku? Mám dojem, že Rusy už příliš nezajímají, nepotřebují je.
Myslím, že odpověď na tuto otázku se snadno dozvíte, když se podíváte na nějakou ruskou populární sociální síť, třeba Vkontakte. Stačí zadat do vyhledávače Švejk nebo Hašek, a okamžitě vypadnou desítky čerstvých příspěvků. A to nejen s doporučeními, abyste si přečetli knihu, nebo s úvahami o jejím obsahu, ale co je mnohem výmluvnější a zajímavější, příspěvky s desítkami citátů ze Švejka, které se týkají různých aktuálních témat.
Sergej Solouch (*1959)
O čem to svědčí? O tom, že Haškův román o dobrém vojákovi se již dávno stal stejně nedílnou součástí ruského kulturního prostředí jako Anna Karenina nebo Bratři Karamazovi. Splynul s ním a nyní je jeho přirozenou a samozřejmou součástí.
Lidovky.cz: Švejk je trochu zvláštní téma, hodí se vůbec do současné doby a atmosféry v Rusku?
Absurdita a idiotismus jsou stejně neodmyslitelnou součástí života jako smrt. A stejně tak jsou nevyhnutelné. Žádné změny v atmosféře doby nemohou přerušit tuto přirozenou chemii celé lidské společnosti. Hloupost je naše všechno. Je to to, čím člověk dýchá. Žije. A bude žít. To znamená plácat nesmysly, plést si věci, mýlit se, bloudit a podvádět, dostávat se do průšvihů a z obtížných situací vycházet jako vítěz. Takže úřední blb Švejk je všude vítán a vždycky je všude doma. Stejně jako všichni kolem něj. V jakoukoliv dobu a v jakémkoliv koutě této planety.
Lidovky.cz: Proč vždycky v Rusku k Švejkovi měli tak něžný vztah, nebo možná ještě stále mají? Ještě před 13 lety mu dokonce odhalovali sochy...
Ano, v roce 2013 v Samaře, předtím v roce 2011 na nádraží v Bugulmě a v roce 2003 v Petrohradu. Copak mohou mít jiný vztah v zemi, kde je apokryfické úsloví o dvou hlavních a neměnných neštěstích: cestách a hlupácích, s gustem připisované snad každému druhému ruskému kronikáři každodennosti, znalců života, počínaje Radiščevem a konče Karamzinem?