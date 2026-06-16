Trump na summitu G7 kritizoval Netanjahua, od Merze dostal svůj dres

Autor: ,
  12:52
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Dohoda Spojených států s Íránem míří do druhé fáze, Írán nezíská jadernou zbraň a USA nebudou v zemi investovat žádné peníze, řekl americký prezident Donald Trump na summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že Izrael nyní musí jednat odpovědněji ve vztahu k Libanonu. Pokračování izraelských útoků v této zemi označuje Írán za porušování dohody.

Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které obě strany digitálně podepsaly v neděli. Cílem memoranda je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Obě strany však hovoří o některých rozdílných bodech obsažených v podepsaném textu.

Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. (16. června 2026)
Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. (15. června 2026)
Donald Trump na summitu G7 v Évian-les-Bains (15. června 2026)
Ve francouzském Évian-les-Bains začal třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. (16. června 2026)
17 fotografií

„Dohoda jde do další fáze, která podle mě bude vlastně jednodušší,“ řekl Trump novinářům ve Francii. Součástí dalších jednání by měl být například právě sporný íránský jaderný program.

V otázce izraelských útoků proti militantnímu hnutí Hizballáh v Libanonu šéf Bílého domu prohlásil, že premiér Izraele Benjamin Netanjahu by měl být odpovědnější. Některé neshody z posledních týdnů se však podle něj nepodepsaly na „skvělém vztahu“, který spolu mají.

Trump také bez bližšího vysvětlení navrhl, že pokud se Izrael nedovede vypořádat s Hizballáhem, aniž by „pozabíjel všechny ostatní“, měla by se o militantní hnutí postarat Sýrie.

Tématem summitu G7 je vedle Íránu také ruská agrese na Ukrajině. Trump se ve Francii sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a podle Trumpova vyjádření oba dva čeká ještě jedna schůzka.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.