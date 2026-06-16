Washington a Teherán mají v pátek formálně stvrdit memorandum o porozumění, které obě strany digitálně podepsaly v neděli. Cílem memoranda je zajistit klid zbraní k vyjednání konečné dohody. Obě strany však hovoří o některých rozdílných bodech obsažených v podepsaném textu.
„Dohoda jde do další fáze, která podle mě bude vlastně jednodušší,“ řekl Trump novinářům ve Francii. Součástí dalších jednání by měl být například právě sporný íránský jaderný program.
V otázce izraelských útoků proti militantnímu hnutí Hizballáh v Libanonu šéf Bílého domu prohlásil, že premiér Izraele Benjamin Netanjahu by měl být odpovědnější. Některé neshody z posledních týdnů se však podle něj nepodepsaly na „skvělém vztahu“, který spolu mají.
Trump také bez bližšího vysvětlení navrhl, že pokud se Izrael nedovede vypořádat s Hizballáhem, aniž by „pozabíjel všechny ostatní“, měla by se o militantní hnutí postarat Sýrie.
Tématem summitu G7 je vedle Íránu také ruská agrese na Ukrajině. Trump se ve Francii sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a podle Trumpova vyjádření oba dva čeká ještě jedna schůzka.