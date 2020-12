Dohoda mezi Evropskou unií a Británií by mohla být ještě ve středu či ve čtvrtek

Brusel/Londýn Dohodu o budoucích vztazích Británie a Evropské unie se možná podaří uzavřít ještě ve středu nebo ve čtvrtek. S odvoláním na několik diplomatických zdrojů o tom informovala agentura Reuters. Na dohled je dohoda také podle britského bulvárního listu The Sun.

List Daily Mail uvedl, že je dohoda už hotová, vyjednavači ladí již jen poslední detaily. Agentura AFP s odvoláním na francouzský zdroj napsala, že Britové udělali „obrovské ústupky“. Oficiálně se ale ani jedna ze stran k těmto zprávám nevyjádřila.



„Zdá se, že dohoda je v podstatě hotová. Měla by se oznámit dnes nebo zítra,“ řekl agentuře Reuters jeden z diplomatů obeznámených s průběhem jednání. Další diplomat řekl, že jednání jsou ve „finální fázi“, podle něj to ale ještě může dopadnout „tak i onak“. Zdroj agentury Reuters z britských vládních kruhů vyzval k obezřetnosti. Jednání podle něj „nadále pokračují“.



Podle unijního diplomata, kterého citovala agentura Reuters, začali zástupci členských zemí EU s přípravami na „provizorní aplikaci“ dohody od 1. ledna příštího roku. Na její řádnou ratifikaci totiž již není dostatek času. Schválit by ji musel mimo jiné Evropský parlament, podle kterého byla ale nejzazším termínem minulá neděle. S předběžnou aplikací dohody musí každopádně souhlasit jednotlivé členské státy EU.

Podle agentury Reuters jsou britský premiér Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v čilém kontaktu. Podle některých informací měl Johnson vystoupit ještě ve středu a oznámit dosažení dohody. Do 22:00 SEČ se tak ale nestalo.

Británie na konci letošního ledna opustila Evropskou unii. Do konce roku je v takzvaném přechodném období. Jaké bude mít vztahy s EU po 31. prosinci, záleží na tom, zda se podaří uzavřít dohodu. Tu v poslední době blokovaly především neshody kolem pravidel hospodářské soutěže či rybolovných práv. Podle agentury DPA se spory ohledně společných pravidel hospodářské soutěže už podařilo vyřešit a v oblasti rybolovu se dohoda blíží.

Pokud by se Londýn s Bruselem na podobě budoucích vztahů a především pravidlech vzájemného obchodu nakonec přece jen neshodly, musel by se od 1. ledna 2021 pohyb zboží a služeb přes Lamanšský průliv řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), se všemi cly a komplikacemi, které to přináší.

Jak by to v takovém případě aspoň z počátku mohlo vypadat, ukázal tento týden, kdy Francie kvůli nové variantě viru SARS-CoV-2 uzavřela hranici s Británií. Především na anglické straně Lamanšského průlivu se v posledních dnech tvořily kolony tisíců kamionů.