Dohoda ještě není ztracena, konec se ale blíží, zní z Evropské unie i Británie

Johnson i šéf unijních vyjednávačů Michel Barnier zároveň dali najevo, že rozhovory nepovažují za ztracené. Brusel i Londýn by chtěly mít o osudu možné dohody jasno v několika příštích dnech, zároveň však stále požadují v zásadních sporných bodech ústupky od druhé strany.



Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Právě v přechodném období chtěly strany domluvit a sepsat, jak si představují své vztahy od počátku roku 2021. Pokud nenajdou shodu v nejbližších dnech, aby případnou úmluvu mohly do konce roku prostudovat, prodebatovat a schválit parlamenty, zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.

„Pořád doufáme, ale prostě může přijít chvíle, kdy uznáme, že je na čase to odpískat, tak to zkrátka je,“ řekl britským médiím Johnson. Zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Británie bude i po skončení přechodného období hospodářsky prosperovat, ať už s dohodou zajišťující přístup na jednotný unijní trh, či bez ní.

Obě strany mají již větší část textu hotovou, uzavření smlouvy však stále brání spor o pravidla hospodářské soutěže, dohled nad řešením sporů a rybolovná práva v britských vodách.



Jiné téma způsobující názorové rozmíšky se naproti tomu zřejmě povedlo vyřešit. Britský ministr Michael Gove oznámil, že po pondělní dohodě s Evropskou komisí vláda vypustí z návrhu zákona projednávaného parlamentem pasáže, které podle Bruselu mohly ohrozit územní celistvost Irska.

With @BorisJohnson we took stock of the negotiations. The conditions for an agreement are not there due to remaining differences on critical issues.



We asked our Chief Negotiators to prepare an overview of the remaining differences to be discussed in person in the coming days. pic.twitter.com/rWCWlMz0dv