Íránský šéf diplomacie také řekl, že žádné rozhovory o íránském jaderném programu nezačnou, dokud nebude úmluva zcela převedena do praxe, píší agentury AFP a Reuters.
„Námořní blokáda musí být zcela uvolněna. To je první bod, o kterém se v dohodě píše,“ řekl Arakčí v íránské televizi. USA zablokovaly íránské přístavy poté, co Teherán v reakci na Spojenými státy a Izraelem zahájené útoky proti Íránu začal útočit na lodě v Hormuzském průlivu.
Arakčí v pátek hovořil i o nové podobě správy Hormuzského průlivu, nikoli však o tom, že Írán opět nechá volně proplouvat všechny lodě touto úžinou klíčovou pro přepravu ropy a plynu.
Írán v pátek odmítl zprávy, že by byl podpis dohody připraven již na neděli v Ženevě, o čemž informovala agentura Bloomberg s odkazem na obeznámené zdroje.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek sdělil, že memorandum o porozumění s Íránem by mohlo být podepsáno již o víkendu, a to za účasti viceprezidenta J.D. Vance.
Arakčí nicméně uvedl, že dojednání dohody nikdy nebylo blíže. Totéž dnes na síti X uvedl i pákistánský premiér Šahbáz Šarif, podle něhož je hotová konečná podoba textu dohody.