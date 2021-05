Dokážeme vyřešit krevní sraženiny po vakcínách, uvedli vědci. Má to ale háček

NEW YORK/PRAHA Ve čtvrtek svět obletěla zpráva, že němečtí vědci přišli na to, proč někteří lidé mají po očkování proti covidu-19 krevní sraženiny. Odborníci navíc konstatovali, že mají řešení. Podle předního experta specializující se na farmaceutiku a biotechnologie Sama Fazeliho však výsledky experimentu za zlomový bod spíše považovat nelze.

Vědci z frankfurtské Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve čtvrtek uvedli, že problém krevních sraženin týkající se vakcín od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson spočívá v adenoviru. Ten běžně způsobuje nachlazení, ale v případě vakcín se používá jako nosič očkovací látky. Podle zveřejněné studie však adenovirový nosič vstupuje až do jádra buňky, nikoliv pouze přes buněčnou membránu, což může vést právě ke vzniku krevních sraženin.



„Adenovirová DNA se dostává do jádra a dochází k transkripci genů - přepisu virové DNA do virové RNA. A právě v tom je problém. Část virové DNA není optimalizovaná na to, aby se přepisovala v jádru,“ uvedl pro Financial Times vědec Rolf Marschalek s tím, že s údaji, které vědci mají, by bylo možné situaci s nechtěnými krevními sraženinami vyřešit. Financial Times však uvedly, že jsou potřeba další důkazy, které by tuto hypotézu potvrdily.



Zdrženlivě se vyjádřil také Sam Fazeli, expert přes farmaceutiku a biotechnologie. „Obávám se, že někteří lidé považují výsledky těchto experimentů za řešení. Ale není tomu tak,“ napsal vědec ve svém textu pro zpravodajskou agenturu Bloomberg. Podle něj vypadá německá studie z experimentálního hlediska slušně, ale neukazuje žádné skutečné důkazy o její pravdivosti.

Fazeli také konstatoval, že kdyby se však přeci jen ukázalo, že je hypotéza pravdivá, další postup by nebyl tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Společnosti by sice mohly upravit své vakcíny, ale pak by musely dokázat, že jsou stejně účinné a co je důležitější, že nezpůsobují vedlejší účinky. To by zahrnovalo testovací očkování stovek tisíc jedinců. Nejsem si jistý, jak by to šlo,“ konstatoval.



Podle Financial Times se v Evropě u šestnácti milionů naočkovaných krevní sraženiny prokázaly nejméně u 142 lidí. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ale už dříve rozhodla, že očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca může pokračovat. Faktem však zůstává, že některé země (například Dánsko) od očkování tímto typem vakcíny odstoupily. Obavy zpozdily také evropské užívání vakcín od firmy Johnson & Johnson.