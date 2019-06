‚Dokážeš si ho představit na krizovém zasedání vlády?‘ Johnson u mladých konzervativců neboduje

LONDÝN Stranický dorost britských konzervativců na londýnských univerzitách zatím nemá příliš jasno, kdo by měl nahradit Theresu Mayovou. Docela se ale shodne, že stávajícího favorita, bývalého šéfa britské diplomacie Borise Johnsona, příliš nemusí.

Když se řekne Mladí konzervativci, leckdo si představí obrýlené chlapce ve špatně padnoucích oblecích. Sam Sherwood, který se ke mně nenuceně courá z útrob londýnského Hyde Parku, tak ale rozhodně nepůsobí. Má rozcuchané vlasy, na sobě džínovou bundu a culí se na všechny strany.

„Nazdar, kámo,“ zdraví mě žoviálně, jakkoli se známe jenom po telefonu. „Tak jdeme. Škoda že jdeš až teď, zrovna jsme hráli fotbálek.“

Ve svých jedenadvaceti letech je Sam viceprezidentem Spolku mladých konzervativců na University College London (UCL) a zároveň předsedou organizace London Universities Conservatives (LUC), která sdružuje všechny podobné spolky na londýnských univerzitách. Dnes se koná výroční piknik a nikdo, kdo se na londýnské univerzitě hlásí k „toryům“, jak se britským konzervativcům obecně říká, tu nesmí chybět. Účast je ale slabší než v minulých letech. Ve stínu košatého platanu sedí poeticky v kruhu asi patnáct chlapců a dívek.

Piknik. Mladí londýnští konzervativci rokují na výročním pikniku, kdo by se měl stát nástupcem Theresy Mayové a novým premiérem.

„Konzervativní spolky tu zažívají těžké časy,“ vysvětluje Sam. „Od doby, kdy se stala premiérkou (Theresa) Mayová, zaregistrovali jsme jednoznačně úbytek členů. Na naše setkání dřív chodilo i 50 studentů. Teď máme problém lidi oslovit. Spousta mladých lidí dnes raději volí Liberální demokraty nebo zelené.“

Hrdost a nedemokratická EU

Tato situace by se ale mohla brzy změnit. Theresa Mayová je sice stále ministerskou předsedkyní, ovšem ne na dlouho. V pátek 7. června složila svou funkci lídryně Konzervativní strany. Nyní se čeká, až si toryové zvolí nového vůdce, který zároveň nahradí Mayovou v čele britské vlády. Jeho nebo její jméno by mělo být známé před 26. červencem.

„U mě je asi jasné, koho podporuju,“ zubí se Sam. Nedávno se totiž objevil ve volebním klipu Matta Hancocka, ministra zdravotnictví současné vlády. V tom se ale s ostatními účastníky pikniku – mírně řečeno – příliš neshodne.

Bývalý britský ministr pro brexit Dominic Raab.

„Já bych volil Dominica Raaba (bývalého ministra pro brexit – pozn. red.),“ má jasno Luke Stewart, generální tajemník Spolku mladých konzervativců na King’s College London (KCL). A tady už vedle politických preferencí vstupuje do hry také rivalita londýnských univerzit. KCL a UCL se totiž tradičně „nesnáší“. Slavným rituálem se na „King’s“ stala každoroční krádež mumifikované hlavy politického filozofa z doby osvícenství Jeremyho Benthama, který je patronem UCL.

„U Raaba je jasné, že to s brexitem myslí vážně,“ pokračuje Luke, který se se svým názorem na Evropskou unii nijak netají. „EU je nedemokratická instituce, kterou bych přirovnal k Reichstagu za německého císařství (1871 až 1914 – pozn. red.). Tam taky mohli poslanci navrhovat legislativu, ale kabinet se jejich stanoviskem nemusel řídit.“

Tak daleko Sam nejde. I on ale v referendu hlasoval pro odchod z Unie. „Pro mě je EU otázkou legitimity. Každý demokratický stát musí být založen na pocitu sdílené identity. Jen 20 procent Britů se ale cítí být primárně Evropany. I přes pokračující globalizaci věřím, že budoucnost patří národnímu státu.“

Nebojí se ale, že mu odchod z Unie ztíží život? Na antibrexitových protestech v Londýně lze zahlédnout stovky lidí Samova věku s transparenty jako „Chceme zpátky svou budoucnost!“, čímž naráží na známé heslo brexitové kampaně „Chceme zpátky svou zemi!“.

„To už je otázka priorit,“ odpovídá rozhodně Sam. „Vadí mi, že budu na letištích čekat déle než Češi nebo Slováci? Samozřejmě. Vadí mi, že budu muset žádat o víza? Komu by to nevadilo. Ale to všechno u mě nevyváží hrdost na to, že jsem Brit.“

„Dokážeš si ho představit?“

Do debaty se vmísí Jacques Meldrum, předseda spolku na King’s College. Je mu teprve devatenáct a na rozdíl od ostatních neměl před třemi lety právo volit. A není to to jediné, v čem se od ostatních liší. „Byl bych tehdy volil brexit,“ přiznává.

Jacques Meldrum.

„Ale změnil jsem názor. Dneska už bych to neudělal. Za poslední tři roky jsem došel k přesvědčení, že výhody členství v EU převáží nad nevýhodami. Vzdát se části své suverenity nakonec není tak hrozná cena za přístup ke společnému trhu.“ Když se ho zeptám na jeho favorita v souboji o vedení strany a příštího nájemníka v sídle britských premiérů v Downing Street číslo 10, působí trochu zaskočeně. „Asi zvolím vylučovací metodu,“ říká po chvíli. „Boris (Johnson) ne, Raab ne… (Esther) McVeyová ne,“ rozvzpomíná se Jacques na jména kandidátů. „(Rory) Stewart ne… (Andrea) Leadsomová ne… Sakra, není jich tam nějak moc?“ uvažuje nahlas a všichni se dají do smíchu.

Ve skutečnosti jich tam je – celkem symbolicky – deset. Vedle jmenovaných například také ministr zahraničí Jeremy Hunt, nedávno vychválený americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nebo šéf vnitra Sajid Javid. Michael Gove, favorizovaný ministr pro životní prostředí, utrpěl značnou ztrátu prestiže v pondělí, kdy se neslavně přiznal k opakovanému požití kokainu. Všem mocným sokům navzdory však průzkumům dosud s přehledem vládne Boris Johnson. Co si o něm Mladí konzervativci myslí?

„Všem, kdo Borise podporují, pokládám stejnou otázku,“ krčí rameny Jacques. „Dokážeš si ho představit na mítinku projektu COBRA (krizové zasedání britské vlády – pozn. red.), jak řeší situaci, která může znamenat život nebo smrt tvojí rodiny?“ Sam se přidá: „Bál bych se jít do všeobecných voleb (volby do Dolní sněmovny parlamentu – pozn. red. ) v čele s Borisem. Nakonec bychom docela dobře mohli skončit s Corbynem (Jeremy Corbyn, lídr labouristů – pozn. red.) jako ministerským předsedou.“ A to je pro každého konzervativce přinejmenším stejně strašná vyhlídka.

Naštěstí jsme ale pořád ještě na pikniku, a ne na předvolebním mítinku. Sam rozbaluje další karton piva a rozdává lahve kolegům. I já jednu dostanu. Mladí konzervativci popíjí ale a je jim dobře. Přinejmenším do 26. července se Borise Johnsona ani Jeremyho Corbyna nemusí bát.