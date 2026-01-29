Dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce, řekl Macinka v Bruselu

„Já myslím, že dokud válka trvá, dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak asi není žádný důvod sankce změkčovat,“ řekl český ministr v reakci na chystaný balíček omezení. Jde podle něj o jednu z forem, jak vyvíjet tlak na Rusko.
Na úvod diskuse o Ukrajině se s ministry prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, aby je informoval o situaci v terénu a o nejaktuálnějších potřebách země, která již téměř čtyři roky čelí ruské agresi. Očekává se, že ministři se budou zabývat zejména intenzivními ruskými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a možnostmi další energetické podpory Kyjeva.