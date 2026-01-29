Dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce, řekl Macinka v Bruselu

Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak není důvod změkčovat sankce proti Moskvě. Řekl to ve čtvrtek šéf české diplomacie Petr Macinka před příchodem na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu. Jedním z hlavním témat dnešní schůzky je právě pokračující ruská invaze na Ukrajině. Od jejího zahájení uplynou na konci února již čtyři roky a EU při této příležitosti chystá nový, již dvacátý balíček sankcí proti Moskvě.
Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártem. (19. ledna 2026)

„Já myslím, že dokud válka trvá, dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak asi není žádný důvod sankce změkčovat,“ řekl český ministr v reakci na chystaný balíček omezení. Jde podle něj o jednu z forem, jak vyvíjet tlak na Rusko.

Na úvod diskuse o Ukrajině se s ministry prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, aby je informoval o situaci v terénu a o nejaktuálnějších potřebách země, která již téměř čtyři roky čelí ruské agresi. Očekává se, že ministři se budou zabývat zejména intenzivními ruskými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a možnostmi další energetické podpory Kyjeva.

