V italských Dolomitech zahynul český horolezec, zřítil se ze stezky

  20:51aktualizováno  20:51
V italských Dolomitech v pátek zahynul horolezec z České republiky. Podle místních médií 53letý muž spadl z výšky 80 metrů, když spolu se svým krajanem měl v plánu vylézt na horu Ortler, nejvyšší vrchol Tyrolska.

ilustrační snímek | foto: Petr Pravda, iDNES.cz

Podle italského serveru ildolomiti.it měli muži v plánu přenocovat v horské chatě Prayer a následující den vystoupit na vrchol. Jeden z nich dorazil k chatě dříve. Když zjistil, že kolega s ním není, zalarmoval záchranáře. Kvůli špatnému počasí a snížené viditelnosti však pátrací akce musela být v pátek večer přerušena.

V sobotu ráno pátrání pokračovalo a do akce se zapojil i vrtulník vybavený technikou pro lokalizaci signálu mobilních telefonů. Během průzkumu bylo tělo horolezce nalezeno u paty strmé stěny. Muž sklouzl ze stezky a zabil se.

