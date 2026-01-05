Oběti domácího násilí mají podobná poškození mozku jako sportovci, zjistila studie

Výzkum porovnával dvě skupiny žen: jedna domácí násilí zažila, druhá nikoliv. Ženy z první skupiny vykazovaly podobná poškození mozku jako profesionální sportovci, uvedla vedoucí výzkumu Georgia Symonsová.
„V podstatě jsme zjistili, že ženy s šesti nebo více poraněními mozku nebo škrcením měly horší paměť a hůře se učily, než ty ženy, které jejich partner nebil,“ řekla.
Vědci a aktivisté tedy vyzývají k tomu, aby se screening přeživších domácího násilí zaměřil také na vyšetření hlavy, aby tak oběti mohly dostat adekvátní péči. Až 84,2 procenta žen, které se zúčastnily výzkumu a které zažily domácí násilí, utrpěly mírné traumatické poranění mozku nebo otřes mozku.
V roce 2024 zjistili doktoři u dvou žen, které byly mnoho let oběťmi domácího násilí, tzv. chronickou traumatickou encefalopatii (CTE), která je častá u hráčů amerického fotbalu, hokejistů a dalších sportovců, již jsou během své kariéry vystaveni úderům do hlavy a otřesům mozku.
Byly to první dva případy v Austrálii, kdy tuto nemoc dali lékaři do přímé souvislosti s domácím násilím, uvádí The Guardian.
Výzkumník Reidar Lystad z Australského institutu pro inovace ve zdravotnictví, který se zaměřuje na výzkum otřesů mozku při sportu, se domnívá, že přeživší domácího násilí jsou vedle sportovců a vojáků další ohroženou skupinou, jež je náchylnější k neurodegenerativním onemocněním, píše deník. „Kromě CTE hrozí také větší riziko propuknutí některých forem demence,“ řekl.
Čím déle trvá domácí násilí, tím větší je riziko rozvoje neurodegenerativních onemocnění, dodal Lystad.