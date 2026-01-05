Oběti domácího násilí mají podobná poškození mozku jako sportovci, zjistila studie

Ženy, které jejich partner opakovaně udeřil do hlavy nebo je škrtil, trpí poruchou paměti, řeči nebo záchvaty. Zjistila to australská studie, jejíž výsledky jsou tak podle serveru The Guardian podobné zjištěním o zdraví profesionálních sportovců, kteří trpí v důsledku častých úderů do hlavy neurodegenerativními onemocněními.
ilustrační snímek

Výzkum porovnával dvě skupiny žen: jedna domácí násilí zažila, druhá nikoliv. Ženy z první skupiny vykazovaly podobná poškození mozku jako profesionální sportovci, uvedla vedoucí výzkumu Georgia Symonsová.

„V podstatě jsme zjistili, že ženy s šesti nebo více poraněními mozku nebo škrcením měly horší paměť a hůře se učily, než ty ženy, které jejich partner nebil,“ řekla.

Vědci a aktivisté tedy vyzývají k tomu, aby se screening přeživších domácího násilí zaměřil také na vyšetření hlavy, aby tak oběti mohly dostat adekvátní péči. Až 84,2 procenta žen, které se zúčastnily výzkumu a které zažily domácí násilí, utrpěly mírné traumatické poranění mozku nebo otřes mozku.

V roce 2024 zjistili doktoři u dvou žen, které byly mnoho let oběťmi domácího násilí, tzv. chronickou traumatickou encefalopatii (CTE), která je častá u hráčů amerického fotbalu, hokejistů a dalších sportovců, již jsou během své kariéry vystaveni úderům do hlavy a otřesům mozku.

Byly to první dva případy v Austrálii, kdy tuto nemoc dali lékaři do přímé souvislosti s domácím násilím, uvádí The Guardian.

Výzkumník Reidar Lystad z Australského institutu pro inovace ve zdravotnictví, který se zaměřuje na výzkum otřesů mozku při sportu, se domnívá, že přeživší domácího násilí jsou vedle sportovců a vojáků další ohroženou skupinou, jež je náchylnější k neurodegenerativním onemocněním, píše deník. „Kromě CTE hrozí také větší riziko propuknutí některých forem demence,“ řekl.

Čím déle trvá domácí násilí, tím větší je riziko rozvoje neurodegenerativních onemocnění, dodal Lystad.

